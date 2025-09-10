CNA L’AQUILA: MANIPOLAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, AL VIA CORSO FORMAZIONE

L’AQUILA – Un corso per il rilascio e il rinnovo dell’attestato di formazione per addetti alla manipolazione di alimenti e bevande partirà nei prossimi giorni all’Aquila.

Organizzato dalla Cna – che promuove regolarmente percorsi di formazione obbligatoria finalizzati al rilascio e al rinnovo degli attestati richiesti dalla normativa – è rivolto a tutti coloro che operano o intendono operare nella manipolazione di alimenti e bevande.

Che siano bar, ristoranti, mense o laboratori, qualsiasi tipo di attività in cui si abbia a che fare con la manipolazione e la trasformazione di alimenti e bevande richiede che si sia in possesso di questo titolo.

L’attestato che viene rilasciato al termine del corso è infatti indispensabile per poter esercitare attività legate al contatto diretto con alimenti e bevande.

Al termine del corso, i partecipanti sosterranno un quiz di verifica finale in presenza del personale dell’azienda sanitaria locale (Asl). Solo con il superamento della prova viene rilasciato l’attestato valido ai fini di legge.

Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a formazione@cnalaquila.it oppure contattare il numero 0862-1720041.