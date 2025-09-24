CNA L’AQUILA: SICUREZZA SUL LAVORO E IGIENE ALIMENTARE HACCP, PER AZIENDE CHECK-UP GRATUITO

L’AQUILA – Un check-up gratuito aziendale per la sicurezza sul lavoro e igiene alimentare Haccp. Lo lancia la Cna dell’Aquila che avvia una nuova iniziativa rivolta alle imprese del territorio, offrendo una verifica dello stato di conformità alle normative vigenti.

L’obiettivo è quello di supportare le aziende nell’adempimento degli obblighi di legge, riducendo i rischi di sanzioni e garantendo al tempo stesso la tutela dei lavoratori e dei consumatori.

Attraverso un sopralluogo e una prima analisi documentale, i tecnici Cna effettueranno una valutazione dello stato attuale dell’impresa, individuando eventuali criticità e fornendo indicazioni pratiche per regolarizzare la posizione suggerendo soluzioni personalizzate. L’iniziativa è aperta a tutte le imprese, con particolare attenzione ai settori edile, artigianale, commerciale e della ristorazione.

“Con questa iniziativa vogliamo offrire un supporto concreto e immediato alle aziende – spiegano dalla Cna dell’Aquila – ma anche far conoscere i numerosi servizi innovativi che mettiamo a disposizione: dalla gestione digitale della sicurezza alla formazione, dalla consulenza fino agli strumenti di finanza agevolata per sostenere gli investimenti”.

Cna L’Aquila conferma così il proprio impegno nel semplificare la vita delle imprese, accompagnandole non solo nell’adempimento degli obblighi normativi, ma anche nel percorso di crescita e innovazione.

Le imprese interessate possono prenotare il check-up gratuito contattando gli uffici Cna L’Aquila al numero 0862/1720041 o scrivendo a formazione@cnalaquila.it.