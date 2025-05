CNA PESCARA: D’AGOSTINO ELETTA PRESIDENTE PROVINCIALE. CONFERMATO IL DIRETTORE DI LORITO

PESCARA – Linda D’Agostino, titolare di un’impresa che si occupa di tecnologie per l’innovazione e la sostenibilità nell’ambiente marino, è la nuova presidente provinciale della Cna di Pescara.

E’ stata designata venerdì sera dall’assemblea elettiva dopo la fine del mandato di Cristian Odoardi, insieme al confermato direttore Luciano Di Lorito: artefice, quest’ultimo, di un percorso che nei suoi due anni di mandato – numeri alla mano presentati alla platea dei delegati – ha fatto della Cna pescarese la più consistente tra le sigle d’impresa della galassia del mondo dell’artigianato, della piccola e micro impresa, del commercio e dei servizi in Abruzzo: a fine 2024, infatti, erano 2.492 le imprese associate, cui vanno aggiunti 3.098 iscritti a Cna Pensionati e 1.244 a Cna Cittadini. Un risultato, questo, raggiunto grazie al lavoro messo in campo da 45 collaboratori (21 donne e 24 uomini) divisi su quattro sedi territoriali (Pescara, Penne, Scafa e Manoppello) che erogano ogni giorno sedici specifici servizi alle imprese. Un team qualificato su cui nutre grande fiducia anche la neo eletta presidente: «Conosco bene le difficoltà che vive chi ha una partita Iva. Lavorando con queste imprese – ha detto nel suo discorso d’insediamento – ho maturato una visione ampia, concreta e aggiornata del mondo imprenditoriale, fatta di problemi veri, ma anche di grande voglia di fare».

A dare però corpo e gambe a questa “voglia di fare”, di fronte a una platea numerosa e attenta che ha affollato con oltre 200 imprese la sala convegni dell’hotel Sea River di Montesilvano, dopo l’introduzione del presidente uscente Odoardi – che ha ribadito, tra l’altro il sostegno della confederazione artigiana al processo di nascita di Nuova Pescara – è stato come detto il confermato direttore provinciale Luciano Di Lorito. Nel suo intervento ha puntato l’indice su quattro punti per il rilancio del mondo della micro imprese nel territorio che saranno al centro dell’agenda di lavoro della Cna: «Nei prossimi anni qualificheremo le nostre scelte e il confronto con le istituzioni, attorno a manodopera giovanile, formazione, aree interne, accesso al credito: per questo abbiamo messo a punto un piano di sviluppo per i prossimi anni che si concentra su investimenti per l’innovazione tecnologica, lo sviluppo della bilateralità, la formazione, le politiche associative».

A sottolineare il valore dell’appuntamento ha pensato nelle sue conclusioni – dopo gli interventi del direttore regionale Silvio Calice e del direttore del Confidi UNICO, Paolo Mariani – il segretario generale della Cna, Otello Gregorini, che ha ricordato da parte sua al mondo della politica la necessità, al di là dei buoni propositi, di mantenere gli impegni presi verso il mondo delle piccole imprese su temi chiave come lotta alla burocrazia, accesso al credito, la ricerca di manodopera.

Tanti gli ospiti politici ed istituzionali che non hanno voluto mancare all’appuntamento e portare il proprio saluto, sottolineando tutti il ruolo che la Cna provinciale ha nel sostenere le ragioni del mondo della micro impresa. In sala i parlamentari Guerino Testa e Luciano D’Alfonso, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri; l’assessore regionale alle Attività produttive, Tiziana Magnacca; i consiglieri regionali Antonio Blasioli, Luciano D’Amico e Leonardo D’Addazio; il presidente della Provincia e sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis; la sindaca di Spoltore Chiara Trulli.

Con Linda D’Agostino, infine, entrano a far parte della nuova presidenza Mario Antonacci, Stefano Di Giulio, Cinzia Napoleone, Mario Giardinelli, Ottavio Mambella e Sara Mazzocca.