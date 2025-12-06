CNA: PRESIDENTE REGIONALE ABRUZZO SOFIA NELLA DIREZIONE NAZIONALE

PESCARA – Importante riconoscimento per la Cna Abruzzo. Il presidente regionale Bernardo Sofia è stato chiamato a far parte della nuova presidenza nazionale della confederazione artigiana, che ha chiuso giovedì a Roma i lavori dell’Assemblea elettiva, confermando Dario Costantini presidente per i prossimi quattro anni.

L’imprenditore teramano – che dallo scorso luglio ha assunto l’incarico di presidente regionale della confederazione artigiana – andrà a ricoprire, insieme ad altri dodici componenti, tutti espressione dei diversi territori, il ruolo di vicepresidente dell’organismo nazionale, che resterà in carica fino al 2029.

«Si tratta di un riconoscimento che voglio condividere con tutta la Cna Abruzzo – dice Sofia – che ha conquistato in questi anni una credibilità sempre maggiore, grazie a un forte e sempre più radicato insediamento territoriale tra le micro e piccole imprese dell’artigianato e del commercio. Il fatto che questa nostra esperienza abbia avuto questo riconoscimento a livello nazionale è segno di una credibilità che vogliamo continuare a ad accrescere e rafforzare».

Con il presidente dell’Abruzzo entrano a far parte del nuovo organismo nazionale Sebastiano Battiato (Sicilia), Claudio Bettazzi e Riccardo Breda (Toscana), Nives Canovi e Lorenzo Zanotti (Emilia Romagna), Rosamaria De Rosa (Puglia), Cinzia Fabris (Veneto), Maria Fermanelli (Lazio), Eleonora Rigotti (Lombardia), Leonardo Santarelli (Umbria), Paolo Silenzi (Marche), Marco Vicentini (Piemonte).