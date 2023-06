COCA COLA ITALIA: KAREMACHER NUOVO MANAGER. TRA LE 6 FABBRICHE DA POTENZIARE QUELLA DI ORICOLA

MILANO – Coca-Cola Hbc Italia, principale produttore e imbottigliatore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, annuncia la nomina di Miles Karemacher a general manager dall’1 giugno 2023. Al manager il compito di “rafforzare la crescita sostenibile di Coca-Cola Hbc Italia sul mercato, contribuendo nel contempo agli obiettivi di gruppo” e guidando le quasi 2.000 persone che lavorano nelle sei fabbriche in Veneto, Piemonte, Abruzzo (a Oricola, in provincia dell’Aquila), Basilicata e Campania, nell’headquarter di Sesto San Giovanni e in una delle forze commerciali più grandi del Paese.

“Sono lieto di tornare in Italia, Paese nel quale ho cominciato la mia esperienza professionale all’interno di Coca-Cola Hbc, in un momento caratterizzato da grande dinamismo nel settore e grandi opportunità, dopo anni di incertezze”, afferma Miles Karemacher. Karemacher, 38 anni, australiano, è entrato in Coca-Cola Hbc Italia nel 2016 come commercial excellence director e dal 2019 a oggi è stato general manager di Coca-Cola Hbc Irlanda e Irlanda del Nord.

[mqf-dynamic-pdf]