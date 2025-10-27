COCA COLA: RISORSE IN ABRUZZO PER 49 MILIONI E GENERATI OLTRE 1900 POSTI DI LAVORO

ORICOLA – Coca-Cola si conferma una realtà di primo piano per il tessuto economico abruzzese: prima nel settore delle bibite per impatto economico, così come nell’industria delle bibite e bevande per le ricadute economiche sul territorio.

A rilevarlo è lo studio realizzato da SDA Bocconi School of Management sull’impatto socio-economico di Coca-Cola in Italia e che presenta un focus specifico sull’Abruzzo – regione che ospita lo stabilimento Coca-Cola HBC Italia di Oricola (L’Aquila): nel 2024 ammontano a 49 milioni di euro (pari allo 0,1% del PIL regionale) le risorse generate e distribuite agli attori principali dell’economia regionale sotto forma di stipendi, acquisti di beni e servizi, investimenti, imposte e contributi.

Grazie alla presenza della fabbrica aquilana, Coca-Cola crea direttamente e attraverso il suo indotto 1.940 posti di lavoro (lo 0,4% degli occupati totali in Abruzzo), con un totale di 4.200 persone che beneficiano dei redditi di lavoro generati dall’azienda lungo la filiera; per ogni dipendente si generano circa 7 posti di lavoro nell’economia locale. Guardando al mondo delle imprese, nel 2024 Coca-Cola ha acquistato beni e servizi da 30 imprese locali, per un valore complessivo superiore a 30 milioni di euro. Di queste, l’8% sono grandi imprese, l’8% medie imprese, il 67% piccole imprese e il 17% microimprese, dati che confermano il ruolo di Coca-Cola nel tessuto produttivo abruzzese. L’ipotetica assenza produttiva di Coca-Cola in Abruzzo avrebbe un impatto significativo sull’occupazione locale, con un aumento stimato del tasso di disoccupazioni pari allo +0,4%.

“La presenza di Coca-Cola rappresenta un valore per l’Abruzzo: non solo per il valore economico e occupazionale che genera, ma anche per la capacità di costruire legami solidi con il territorio”, dichiara Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia.

“La sua attività contribuisce a rafforzare la competitività locale, a valorizzare le eccellenze e a creare nuove opportunità di crescita condivisa”.

Una presenza, quella di Coca-Cola in Abruzzo, che acquisisce ulteriore valore alla vigilia dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: attraversando l’Abruzzo a inizio gennaio, il Viaggio della Fiamma Olimpica – che vede Coca-Cola come partner più longevo del Movimento Olimpico e Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica – sarà momento di celebrazione collettiva condivisa con la comunità abruzzese.