COCCIA COLAIUTA A DOMENICA IN: “STEFANIA UNICO GRANDE AMORE, INSIEME ABBIAMO COMBATTUTO CONTRO ODIO”

L’AQUILA – “Quella con Stefania è stata la storia più importante della mia vita, lei è stata l’unica donna che ho amato con tutto il cuore. Siamo rimasti in ottimi rapporti, ci sentiamo tutti i giorni e non escludo nulla, tante coppie tornano insieme dopo un periodo di riflessione”.

L’aquilano Simone Coccia Colaiuta, 39 anni, ospite questo pomeriggio del programma di RaiUno “Domenica In”, condotto da Mara Venier, ha parlato della fine della storia d’amore con Stefania Pezzopane, 63 anni, già parlamentare Pd, oggi consigliere comunale dell’Aquila.

Dagli anni passati nelle aule di tribunale, “a combattere contro odio e cattiverie”, al rapporto con la famiglia, fino alle vite salvate a seguito dei terremoti dell’Aquila e del centro Italia. Un’ intervista a 360 gradi per conoscere meglio un personaggio molto discusso.

Parlando del rapporto con Pezzopane, Coccia Colaiuta ha spiegato: “Ho provato tanto dolore per la fine di questa storia così importante, che mi ha dato tantissimo, mi ha aiutato a crescere. Ci siamo fidanzati il 10 maggio 2014, sono stati 9 anni intensi ma a un certo punto il rapporto è cambiato, si è trasformato in amicizia e abbiamo rispettato questo cambiamento. Questo tengo a precisarlo, la nostra storia non è finita per colpa di altri”.

“Sono stati anni bellissimi ma anche molto pesanti – ha sottolineato – Contro di noi si si sono scatenate tante cattiverie da parte di persone ‘malate’ che sono arrivate addirittura a diffamare, offendere, minacciare di morte. Persone che nell’evoluzione dei processi sono state condannate. Un odio senza limiti contro cui ci siamo dovuti difendere. Siamo l’unica coppia ad avere subito tante malvagità”.

Nel corso della trasmissione sono andate poi in onda le immagini dei terremoti dell’Aquila e del centro Italia, raccontate dai protagonisti di drammi ancora vivi nella memoria. E tra le tante storie di disperazione le testimonianze di Angelo Bonura e Francesco Rocchi.

Il primo, Francesco, è stato estratto dalla macerie dallo stesso Coccia Colaiuta la mattina del 6 aprile del 2009: “quella notte – ha raccontato – sono uscito di casa e mi sono trovato dentro all’inferno. L’Aquila era invasa da una nube gialla, ho raggiunto velocemente il centro mentre vedevo persone scappare tra i palazzi crollati. Sono capitato vicino casa di Angelo, il figlio mi chiedeva di aiutarlo a liberare i genitori dalle macerie. Come tanti altri ragazzi che sono rimasti lì quel giorno ho fatto tutto il possibile per dare una mano e sono riuscito a liberare Angelo”.

Copione tristemente simile qualche anno dopo ad Amatrice, alle prime ore del 24 agosto 2016.

Mara Venier ha quindi annunciato l’ingresso in studio di Francesco Rocchi: “Hai messo in pericolo la tua vita per salvare la mia, sei un fratello più che un amico. Mi hai tirato fuori dalle macerie e sei una persona speciale”, ha ricordato l’uomo rivolgendosi a Coccia Colaiuta.

Da qui il commento della conduttrice a fine intervista: “spero che queste parole le stiano ascoltando tutti quelli che vi hanno fatto del male”.