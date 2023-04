COCCIA COLAUITA AL CORRIERE, “CON STEFANIA 9 ANNI BELLISSIMI”, “FORSE TORNO A FARE SPOGLIARELLISTA”

L’AQUILA – “Con Stefania sono stati 9 anni bellissimi di fidanzamento, molto importanti per entrambi. Ci siamo lasciati da poco. Può accadere che lei incontri un altro uomo o io un’altra donna o che torniamo insieme”. “Siccome il fisico me lo permette, probabilmente tornerò a fare lo spogliarellista”.

Il 39enne aquilano Simone Coccia Colaiuta, è protagonista di una lunga intervista pubblicata oggi sul Corriere della Sera, dove ha raccontato della storia d’amore, giunta al capolinea dopo 9 anni, con Stefania Pezzopane, 63enne ex parlamentare e ora consigliere comunale del Partito democratico, che domenica è stata a sua volta protagonista di una intervista a Mara Vernier a Domenica in, che registrato oltre il 22% di share.

Coccia Colaiuta, ex partecipante al Grande Fratello ha detto che con Stefania “non potevamo chiudere andando ognuno per la propria strada, infatti continuiamo a sentirci tutti i giorni”, e che “la differenza di età non è stata mai un problema, per fortuna abbiamo entrambi caratteri forti e siamo andati avanti contro tutto e tutti vincendo battaglie in Tribunale, minacce, diffamazioni, ingiurie e una tentata estorsione”.

Aggiungendo però, “entrambi eravamo occupati: io ero impegnato, lei super impegnata. Ma mentre io esco alle 8 e torno la sera alle 18, lei esce alle 7 e rientra anche a mezzanotte. Lo capisco, eh. Ma nel tempo la relazione si indebolisce. Erano settimane che ci si vedeva una volta, forse due, la sera per mezz’ora: non era sufficiente per tenere in vita un rapporto di coppia”.

Colaiuta, che a L’Aquila gestisce il museo “La casa del soldato”, ha infine detto al Corriere: “Sono ricercatore autodidatta da oltre 20 anni e divulgatore delle imprese di Gabriele D’Annunzio. Ho anche il patentino che mi consente la ricerca di cimeli nella Regione Veneto”, e infine, “siccome il fisico me lo permette, probabilmente sì, tornerò a fare lo spogliarellista. Lo avevo fatto all’inizio della nostra relazione, ma anche prima della pandemia avevo ripreso, però con il Covid andò tutto in fumo”.