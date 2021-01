COCCIOLITO CONSOLE ONORARIO DELLA REPUBBLICA LITUANA A TERAMO, SOSPIRI E SANTANGELO: “UN VANTO”

TERAMO – Il direttore artistico dei “Solisti Aquilani” Maurizio Cocciolito è stato nominato Console onorario della Repubblica di Lituania in Abruzzo, con sede in Teramo.

Una nomina che, secondo il presidente e il vice presidente vicario del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e Roberto Santangelo “è certamente motivo di vanto e ci permette di congratularci personalmente ed a nome dell’intero Consiglio regionale dell’Abruzzo”.

“Il riconoscimento di nuova istituzione, conferisce autorità ed apprezzamento al musicista e docente, anche in funzione di rinnovati e nuovi rapporti con la Lituania – hanno aggiunto – in una visione migliorativa tra gli Stati membri dell’Unione Europea. Ci auguriamo pertanto, che questa nuova presenza Lituana attraverso un abruzzese possa favorire il positivo rapporto culturale e sociale esistente tra i due Paesi in una ribadita visione europeista”.

