COCULLO: TAGLIA ALBERO CHE TRANCIA CAVI, PAESE RESTA SENZA CORRENTE

COCULLO – Taglia un albero nel suo podere e il tronco, cadendo, trancia i cavi dell’energia elettrica. E’ accaduto ieri mattina a Cocullo (L’Aquila), piccolo centro della Valle del Sagittario, dove gli abitanti hanno dovuto fare i conti per circa sei ore con l’assenza di corrente elettrica.

A ricostruire la causa del disservizio sono stati i Carabinieri della compagnia di Sulmona (L’Aquila) intervenuti nel terreno di un contadino per i rilievi di rito.

Personale di E-distribuzione, dopo le prime segnalazioni, ha fornito un gruppo elettrogeno per alimentare le circa 400 utenze pubbliche e private del paese al fine di limitare i disagi.

“Il gruppo elettrogeno resterà operativo per qualche giorno in attesa che si intervenga con una riparazione definitiva per motivi organizzativi” fa sapere il sindaco di Cocullo, Sandro Chiocchio. Il disservizio ha interessato, ma solo per un breve arco temporale, anche i comuni di Bugnara e Anversa degli Abruzzi (L’Aquila).