COCULLO: TORNA OGGI DOPO DUE ANNI DI STOP LA MAGIA DEL RITO DEI SERPARI

COCULLO – Si torna a Cocullo (L’Aquila) per la Festa di San Domenico Abate ed il rito dei Serpari.

Trenitalia, di concerto con il Comune di Cocullo e la Regione Abruzzo, committente e finanziatrice dei servizi regionali, potenzierà il servizio con fermate straordinarie e treni speciali per la stazione di Cocullo.

Tra le misure di contenimento per la diffusione del Covid19 è previsto l’obbligo di mascherina sia al chiuso che all’aperto su tutto il territorio comunale per i giorni 30 aprile e 1 maggio.

“Tornare a festeggiare il nostro Santo Patrono nella forma canonica, alla presenza dei fedeli e dei serpari, è per la comunità di Cocullo e per tutti i devoti a San Domenico abate motivo di grande gioia – afferma il sindaco Sandro Chiocchio – Sarà per tutti noi un nuovo inizio, dopo il difficile periodo che abbiamo vissuto a causa della pandemia che speriamo di poter considerare alle nostre spalle. Consapevoli di dover mantenere alta l’attenzione stiamo producendo il massimo sforzo per consentire a fedeli e visitatori di poter partecipare all’evento in sicurezza, certi che il buon comportamento individuale di ciascuno potrà contribuire a farci tornare a vivere un vero giorno di festa!.

“Si invitano, pertanto, tutti coloro che visiteranno Cocullo – conclude il sindaco – a partecipare all’evento con attenzione al rispetto delle comuni buone pratiche anti Covid19, oltre al rispetto dell’ordinanza che prevederà l’obbligo di mascherina anche all’aperto”.