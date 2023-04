CODACONS PREMIA I PICCOLI COMUNI ABRUZZESI DISTINTISI PER TUTELA DEL TERRITORIO:EVENTO IL 12 LUGLIO

ROMA – Per incentivare anche in Abruzzo il turismo locale, le produzioni enogastronomiche tipiche e i monumenti del territorio, il Codacons organizza anche quest’anno il premio nazionale “Piccolo comune amico”, iniziativa dedicata ai comuni con meno di 5mila abitanti.

L’obiettivo del Premio è quello di sostenere le azioni di contrasto allo spopolamento e all’abbandono dei piccoli comuni e, in quest’ottica, sono già due le edizioni che, nel 2021 e 2022, hanno contribuito alla diffusione della conoscenza delle piccole realtà italiane e delle loro eccellenze. Un successo che ha già portato quest’anno numerose amministrazioni locali dell’Abruzzo ad iscriversi all’edizione 2023 del concorso, la cui premiazione si terrà il 12 luglio a Roma.

Il “Premio Piccolo Comune Amico” assegna ogni anno un riconoscimento a 15 comuni ed è suddiviso in 5 categorie: Agroalimentare (eccellenze agroalimentari, prodotti locali, elaborazioni di prodotti alimentari e ricette tipiche); Artigianato (eccellenze creative della mano umana e tradizioni artigianali particolari); Innovazione sociale (valorizzazione delle proprie risorse interne con benefit ed incentivi che sviluppino la produttività, valorizzazione della digitalizzazione); Cultura, arte, storia (promozione delle caratteristiche culturali tipiche della zona e attività in favore del turismo); Economia Circolare (promozione dell’economia eco-sostenibile, che riduca al minimo gli sprechi e utilizzi risorse ed energie rinnovabili e circolari).

Il Premio può contare, per l’Edizione 2023, su un sito internet interamente dedicato e sull’elaborazione di una mappa interattiva delle realtà comunali in gara, promossa sui maggiori canali mediatici, come Facebook e Instagram, dando visibilità alle bellezze delle realtà comunali vincitrici nelle varie categorie. Il Premio consisterà inoltre anche nella proposta di campagne promozionali gratuite, sia nelle aree di servizio della rete autostradale sia sui social e sulla stampa, capace di portare alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo e in più lingue.