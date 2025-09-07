CODACONS: STANGATA AUTUNNALE, FAMIGLIE SPENDERANNO 416 EURO IN PIU’ TRA BOLLETTE E SCUOLA

L’AQUILA – Le famiglie italiane si preparano a una stangata da circa 416 euro nei prossimi tre mesi, secondo le stime del Codacons.
Le bollette peseranno in media 170 euro in più per nucleo, complice anche l’accensione dei riscaldamenti in autunno.
Sul fronte alimentare si registrano rincari per 130 euro rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre trasporti e carburanti costeranno 66 euro in più a famiglia.
La voce scuola aggiunge un ulteriore aggravio, con libri e materiale didattico in crescita: 580 euro in media alle medie, fino a 1.250 euro alle superiori, con un rincaro complessivo stimato in 50 euro.
Particolarmente colpito il comparto della cancelleria, con aumenti del 6,9 per cento rispetto al 2024 e oltre il 24 per cento rispetto al 2021.
Il Codacons avverte che ulteriori pressioni sui prezzi potrebbero arrivare da possibili dazi statunitensi sulle merci europee e dalle tensioni geopolitiche in Ucraina e Medio Oriente.
