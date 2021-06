CODE A14, PATASSINI E ZENNARO: “STUDIO FATTIBILITA’ PER POTENZIAMENTO AUTOSTRADA”

TERAMO – “Dopo l’interrogazione presentata si muovono i primi passi verso una piena apertura dell’A14”.

Lo dichiarano i deputati Tullio Patassini ed Antonio Zennaro della Lega Marche ed Abruzzo.

“Le difficoltà di viabilità, soprattutto nelle Marche ed in Abruzzo, – affermano – sono insostenibili per tutti coloro che percorrono la tratta e recano grandi danni per l’ambiente e la salute dei residenti nei comuni costieri. In vista della stagione estiva, nel tratto tra Pedaso e Pescara verranno sospesi lavori a partire dal week end del 18-20 giugno nei fine settimana”; e “Autostrade sta valutando con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, inoltre, un programma di riduzioni ed agevolazioni del pedaggio per i disagi che subiscono i cittadini”.

“L’Adriatica è uno dei due assi viari fondamentali per i collegamenti nord-sud della nostra penisola, – ricordano i due parlamentari leghisti – non sono perciò più tollerabili interruzioni di corsia con code chilometriche. È per questo che la Concessionaria – riferiscono – ha finalmente preso l’impegno con il Ministero concedente di elaborare uno studio di fattibilità relativo al potenziamento della A14 a partire da Porto Sant’Elpidio. È oramai evidente, del resto, che sia necessario ampliare anche questo tratto stradale con la terza corsia. Non si è ancora ottenuta una totale risoluzione del problema, – concludono – ma siamo convinti che si comprenderà l’importanza di una percorrenza veloce in concomitanza con le riaperture e la ripartenza del Paese”.