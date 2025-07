CODICE APPALTI EDILIZIA SANITARIA: ANCE ABRUZZO INCONTRA AREACOM, RICCI, “PUNTARE SULLA TECNOLOGIA”

L’AQUILA -Il codice degli appalti in edilizia sanitaria è stato al centro dell’incontro promosso all’Aquila, da Ance Abruzzo, alla presenza delle imprese del sistema, di AreaCom, Donato Cavallo, e di una rappresentanza di Assorup.

All’incontro tecnico, che si è svolto nella sede Ance, hanno partecipato, in particolare, il presidente di Ance Abruzzo, Enrico Ricci, il direttore di AreaCom, Donato Cavallo, e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale dei Responsabili Unici del Procedimento (Assorup). Cavallo ha illustrato. nel suo intervento, i criteri e la metodologia di applicazione del Codice degli Appalti per i lavori di edilizia sanitaria in Abruzzo. Opere che rappresentano un terreno complesso, dove le stazioni appaltanti devono affrontare sfide legate alla qualificazione, alla gestione delle procedure, al rispetto dei principi di legalità e alla gestione dei rischi.

“L’innovazione tecnologica e la necessità di garantire standard elevati di qualità e sicurezza rendono questi appalti particolarmente sfidanti e richiedono competenze specifiche”, ha spiegato Cavallo, “oltre ad un’attenta pianificazione degli interventi”. “Le imprese”, ha sottolineato il presidente Ricci, che ha promosso l’evento, “si trovano di fronte alla necessità di un profondo cambiamento, che richiede investimenti in tecnologia, aggregazioni, formazione e riorganizzazione interna. Le sfide sono significative, il nuovo Codice, pur con le sue complessità, mira a un sistema di appalti più efficiente, trasparente e orientato al risultato. Il che, nel lungo termine, potrebbe favorire le aziende più strutturate e innovative”. Nel corso dell’incontro sono stati esaminati diversi aspetti cruciali, tra cui i requisiti di partecipazione alle gare e premiali, le dinamiche legate ad avvalimento e subappalto, la revisione dei prezzi, l’incidenza dei costi della manodopera e gli accordi di collaborazione.

“L’incontro”, ha concluso Ricci, “si è rivelato un’importante occasione per favorire la corretta applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici e per promuovere la collaborazione tra i diversi attori del settore delle costruzioni”.

Con preghiera di cortese pubblicazione