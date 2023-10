CODICE DEGLI APPALTI: AL VIA NUOVO CICLO SEMINARI DELL’ANCE L’AQUILA

L’AQUILA – Si arricchisce di una nuova giornata la serie di seminari sul nuovo codice degli appalti pubblici organizzata da Ance L’Aquila in collaborazione con Comune e Provincia dell’Aquila e con Ifel Fondazione di Anci, Associazione Comuni Italiani.

Il prossimo 5 ottobre si terrà un nuovo approfondimento sulle normative entrate in vigore lo scorso 1 luglio e rodate, in questi primi tre mesi di applicazione, dalle imprese e dagli addetti coinvolti nella filiera delle costruzioni: dai progettisti fino ai funzionari pubblici, passando per gli incaricati dei controlli.

“Un tentativo di semplificazione sempre auspicato e che va testato sul campo, – commenta il Presidente dei costruttori Gianni Frattale – anche in funzione di eventuali aggiustamenti che si rendessero necessari nell’immediato futuro”.

A questo scopo, come noto, sono state organizzate 5 giornate che si sono svolte nei mesi di maggio e giugno scorsi, presso la sede Ance i viale De Gasperi, a cadenza settimanale. Tali incontri hanno visto il tutto esaurito in tutte le date, a riprova dell’interesse che suscita l’argomento vista anche la sua immediata applicazione nelle opere del Pnrr in corso di assegnazione.

Il nuovo appuntamento di martedì prossimo, aperto a tutti gli interessati, anticipa l’annunciata giornata conclusiva che si terrà invece nei prossimi mesi e che raccoglierà tutte le osservazioni e le riflessioni in forma di tavola ritonda per elaborare eventuali proposte correttive al Governo, enucleate dai diversi punti di vista, degli operatori finali, dei progettisti e degli uffici tecnici della Pubblica Amministrazione.

All’appuntamento del 5 ottobre, ore 14.00, parteciperanno esperti delle materie di politiche europee e contrattualistica pubblica per analizzare l’applicazione del nuovo codice nei contratti del Pnrr.

Modera i lavori il costruttore Enrico Ricci, responsabile della segreteria organizzativa del ciclo di seminari.