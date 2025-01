CODICE DELLA STRADA: RENZI, “SALVINI MENTE SU DATI VITTIME, IN CALO SOLO VENDITA DI VINO”

ROMA – “Matteo Salvini è un bugiardo. Ha detto che con l’approvazione delle nuove regole del codice della strada, per me folli, i morti sono diminuiti del 25% in due settimane. Non è vero. Il comunicato stampa di Asaps (amici della polizia stradale) e dell’associazione Lorenzo Guarnieri – che è la realtà associativa che ha lavorato più di tutti alla legge sull’omicidio stradale – smentisce le cifre del ministro”.

Lo scrive su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi, che aggiunge: “È diminuita la vendita di vino in modo clamoroso ma non sono diminuiti i morti sulle strade (più o meno stabili). I dati di Salvini infatti non considerano gli incidenti rilevati dalla polizia municipale (il 64% del totale)”.

“Matteo Salvini è un demagogo bugiardo, Giorgia Meloni un’abile influencer. Sfruttare i morti sulle strade per giustificare un codice della strada folle è una operazione meschina”, conclude Renzi.