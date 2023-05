COGESA: GERARDINI SPARA A ZERO CONTRO VECCHIA GESTIONE: “8 MLN NON RISCOSSI… CON 6 MLN DI DEBITI”

SULMONA – Cogesa, la società consortile che si occupa del ciclo dei rifiuti in una sessantina di comuni in valle peligna e nell’Aquilano, è nel caos.

L’oramai ex amministratore unico Franco Gerardini, ex parlamentare, autorità indiscussa in tema di gestione rifiuti, nominato a fine dicembre, e scalzato da una sentenza del Tar, che ha rimesso in sella il vecchio cda guidato da Nicola Guerra, ieri non le ha mandate a dire in un incontro pubblico allo Spazio Pingue. Ed oggi i comuni che lo hanno voluto a dicembre per rimettere in sesto la società, sommersa dai debiti, preda di gestioni allegre e non parteciperanno all’assemblea dei soci, a cominciare da Sulmona, assieme a Cansano, Roccapia, Pescocostanzo, Pettorano sul Gizio, Acciano, Pratola Peligna, Gagliano Aterno, Opi, Tornimparte, Castiglione a Casauria, Pacentro, Castelvecchio Subequo, Alfedena e Bussi sul Tirino.

Ha detto Gerardini: “E’ stata un’occasione persa per Cogesa che da società modello del territorio è diventata un carrozzone di debiti grazie a chi l’ha amministrata negli ultimi anni”. E ancora: la gestione del Cogesa è stata “a dir poco distratta, ho trovato una situazione economica disastrosa. Sono entrato in Cogesa con una situazione creditizia di 8 milioni e 688 mila euro, a fronte di oltre 6 milioni di debiti. Cifre da metaverso. Ho immediatamente fatto una ricognizione degli atti, non presenti sul sito istituzionale e a marzo siamo riusciti a diminuire di un milione e mezzo il credito dell’azienda. Se si fosse amministrato in maniera più efficiente negli anni passati questi problemi non si avrebbero avuti in seguito. Bastava fare interlocuzione corretta con tutta la struttura tecnico-amministrativa e con i fornitori”.

E poi attacca, ancora una volta il comune dell’Aquila, che alla discarica di Sulmona porta rifiuti in buona parte indifferenziati, “con tariffa dei rifiuti bloccata a 110 euro a tonnellata pagati a Cogesa. Un prezzo fuori mercato. Io dico che se non si rivede la tariffa bisogna sospendere i conferimenti dei rifiuti aquilani a Sulmona”.

In merito all’assemblea dei soci di Cogesas.p.a. , fissata per il pomeriggio della giornata odierna, i comuni pro-Gerardini, “comunicano che non prenderanno parte alla seduta in ragione della circostanza che il primo punto all’o.d.g. è da ritenersi superato a seguito del decreto del Tribunale di L’Aquila, cui hanno fatto seguito le dimissioni dell’Amministratore Unico, Dott. Franco Gerardini, la cui nomina è stata comunque ritenuta legittima dal citato decreto e si è esplicata in termini di assoluta validità e trasparenza fino alla data delle sua rinuncia all’incarico”.

Relativamente al secondo punto all’odg, “i sottoscritti manifestano l’assoluta ed incondizionata disponibilità a confrontarsi sul futuro e sulle prospettive della Società, ponendo quale irrinunciabile postulato l’esigenza di una “governance” svincolata dalla lottizzazione politica, caratterizzata da adeguata professionalità e competenza ed in grado di salvaguardare una importante e primaria realtà del nostro territorio”.