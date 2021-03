COGESA SPA, INVESTIMENTI E PROLUNGAMENTO VITA DISCARICA NEL PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE 2021

SULMONA . Investimenti su impianti e mezzi, prolungamento della vita della discarica e valorizzazione degli immobili e dei beni per un aumento di fatturato e una riduzione dei costi.

Questi i pilastri su cui è stato costruito il progetto di bilancio di previsione 2021 di Cogesa SpA, presentato oggi dal Cda, presieduto da Nicola Guerra e composto da Valentina Di Benedetto e Sandro Ciacchi, riunitosi in via telematica assieme al nuovo Collegio dei revisori dei conti.

Prima dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, il Cda intende illustrarlo ai sindaci nell’ottica di una collaborazione continua e costante tra le parti.

“Incontreremo tutti i Sindaci Soci, divisi per unità locali – interviene il Cda – proprio per illustrargli e discutere con loro il bilancio di previsione. La condivisione rappresenta per noi il fulcro di una rinnovata gestione condivisa e partecipata della Società, che dovrà diventare il fiore all’occhiello tra i gestori dei servizi ambientali a livello regionale e non solo. Le caratteristiche strutturali e impiantistiche per questo obiettivo ci sono tutte e ci sono anche la nostra volontà e il nostro impegno costanti per fare sempre meglio”.

