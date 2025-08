COGESA SULMONA: SCONTRO PER RINVIO DISCUSSIONE BILANCIO, “INGERENZE L’AQUILA”, “CONFUSIONE MENTALE”

SULMONA – Il nuovo rinvio in Consiglio comunale di Sulmona sulla discussione del bilancio del Cogesa, la indebitata società che gestisce il ciclo dei rifiuti, scatena lo scontro politico con le opposizione che denunciano ingerenze dal Comune dell’Aquila, che conferisce nella discarica Noce Mattei, mentre la maggioranza di centrodestra del sindaco Luca Tirabassi spiega che opportunamente il bilancio deve prima passare al vaglio del controllo analogo di settembre.

LA NOTA DEL CENTROSINISTRA

“Con profonda preoccupazione si prende atto dell’ennesimo rinvio – sine die – della discussione e votazione sul bilancio di Cogesa S.p.A., società che ha dichiarato lo stato di crisi ed è oggi oggetto di un piano di ristrutturazione. Il mancato raggiungimento del quorum nella riunione del controllo analogo di qualche giorno fa – strumento essenziale di verifica da parte dei Comuni soci – sembra essere diventato un comodo pretesto per rinviare ancora una volta l’esame del bilancio.

Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione al Comune di Sulmona Ornella La Civita, Katia di Marzio, Angelo Figorilli, Antonella La Porta e Matteo Puglielli

“Una scelta che solleva dubbi sull’effettiva volontà di trasparenza e chiarezza da parte della governance della società – aggiungono i consiglieri comunali di opposizione di Sulmona– perché nulla impediva, in realtà, di procedere comunque all’esame e alla discussione del bilancio. Il disinteresse mostrato dai soci e dalla governance nell’affrontare in modo serio e trasparente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società, lascia sinceramente sconcertati. Il tutto, in un momento delicatissimo per Cogesa, quando sarebbe invece urgente e doveroso fare chiarezza. Con l’attuale gestione non si è registrato alcun cambio di passo: né nei metodi né nei risultati. Permangono le criticità, le opacità e l’ assenza di trasparenza. Neppure la crisi dichiarata ha determinato un’accelerazione nelle riforme o un’assunzione di responsabilità. La sensazione è che si voglia semplicemente “tirare a campare”, evitando il confronto pubblico e rinviando le scelte difficili

In questo quadro, si rincorrono voci – provenienti da ambienti solitamente ben informati – secondo cui il rinvio della votazione sul bilancio sarebbe stato sollecitato dal sindaco dell’Aquila, che avrebbe espresso la volontà di rivedere il documento contabile. Se così fosse, sarebbe opportuno che tale posizione venisse chiarita pubblicamente, così da evitare ulteriori incertezze e fughe in avanti che rischiano di compromettere il buon andamento della società.

Riteniamo quindi particolarmente grave che l’Amministrazione comunale di Sulmona – socia di riferimento di Cogesa – non abbia assunto una posizione chiara e pubblica sulla necessità di procedere con l’ esame del bilancio, né abbia rivendicato con forza l’urgenza di affrontare i numeri reali della crisi.

Il mancato confronto sul bilancio- conclude la nota– stando così le cose, nella migliore delle ipotesi è un atto di irresponsabilità, nella peggiore lascia pensare che si voglia nascondere qualcosa. Chiediamo, quindi, che sia al più presto riconvocata l’assemblea dei soci, con all’ordine del giorno la discussione trasparente dello stato economico e finanziario della società, su cui i cittadini hanno pieno diritto di essere informati”.

LA NOTA DE CENTRODESTRA

“Ancora una volta i gruppi di minoranza del Comune di Sulmona palesano il loro stato confusionale e la loro incapacità di articolare un ragionamento coerente e logico. Sarà forse sfuggito ai colleghi di minoranza che la proposta di fissare la discussione sul bilancio di Cogesa in sede di controllo analogo a settembre è pervenuta da sindaci di area centrosinistra ed ha, tra l’altro, raccolto il consenso unanime di tutti i sindaci presenti”.

Questa la replica dei gruppi Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Sulmona Al Centro e Forza Italia.

“La proposta è, del resto, da considerarsi di assoluto buon senso e di grande responsabilità in quanto, come i consiglieri di minoranza dovrebbero sapere, non tutti i Comuni hanno provveduto alla sottoscrizione della nuova convenzione recante il nuovo regolamento di funzionamento del controllo analogo. Una eventuale discussione e successiva votazione avrebbero messo seriamente a rischio la validità delle procedure di approvazione del bilancio medesimo. Vogliamo, altresì, cogliere l’occasione per complimentarci con il sindaco Luca Tirabassi per essersi fatto parte attiva con tutti gli altri sindaci, sollecitando la sottoscrizione della suddetta convenzione”.

Invitiamo, pertanto, la minoranza del Comune di Sulmona a raccordarsi con i sindaci della loro stessa area per evitare in futuro di fare simili figuracce”.