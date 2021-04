COLDIRETTI CHIETI: CAMBIO AI VERTICI, FRANCESCO PERILLO NUOVO DIRETTORE

CHIETI – Cambio al vertice di Coldiretti Chieti: il nuovo direttore della federazione provinciale è Francesco Perillo, classe 1965, che subentra a Luca Canala, direttore dal 2016. Originario di Venosa, Perillo è in Coldiretti da circa trent’anni iniziando la sua carriera come collaboratore per poi ricoprire diversi incarichi in enti di promozione e valorizzazione delle produzioni agricole.

Il passaggio del testimone è avvenuto nel corso dell’ultimo consiglio di federazione alla presenza del presidente di Coldiretti Chieti Pier Carmine Tilli e dei dirigenti dell’organizzazione che hanno ringraziato il direttore Canala per il lavoro svolto dando il benvenuto al nuovo direttore.

“Arrivo in questa provincia, simile per molti versi alla mia terra di origine, con entusiasmo e determinazione – dice Perillo – Indubbiamente Chieti esprime il suo maggior potenziale nel vino ma con tante eccellenze tra cui la cerealicoltura, l’ortofrutta e la zootecnia senza dimenticare l’olivicoltura. Tutti settori che, come ho già avuto modo di constatare, esprimono produzioni straordinarie che vanno ulteriormente valorizzate attraverso la filiera corta di Campagna Amica e il progetto di filiera agricola italiana di Coldiretti soprattutto in un momento difficile come questo, con l’emergenza sanitaria che sta mettendo a dura prova l’economia facendo comunque riscoprire il valore strategico del made in Italy alimentare”.