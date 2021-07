COLDIRETTI, L’ITALIA RIFIORISCE: AD AVEZZANO LABIRINTO DI OLTRE 600 FIORI

AVEZZANO – Gondole e botticelle, piazze e porti, fontane e statue, ponti e mulini delle principali città italiane trasformati in giardini con le artistiche composizioni di fiori e fronde dei vivaisti italiani pronti a sostenere la ripresa post pandemia con il ritorno di matrimoni, eventi e cerimonie, cene tra gli amici e amori estivi con il ritorno dei baci senza l’obbligo della mascherina.

Una mobilitazione nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti virus a colpi di petali e colori organizzato dalla Coldiretti in collaborazione con AFFI (Associazione Floricoltori e Fioristi Italiani) domani martedì 6 luglio 2021 a partire dalle ore 9,30 da Roma al Colosseo con le botticelle fiorite, a Venezia con l’addobbo nuziale delle gondole in Piazza San Marco fino in Abruzzo, in piazza Risorgimento ad Avezzano, con la composizione realizzata dalla fiorista Michela Torti: venticinque metri quadrati distinti in tre sezioni a formare un labirinto di oltre 600 fiori made in Italy tra gerbere, lilium, garofani e girasoli per rappresentare il senso della rinascita che, dopo il Covid, parte della bellezza e in cui i passanti potranno entrare e soffermarsi. La composizione sarà pronta domani 6 luglio alle ore 10 e verrà smontata la sera di mercoledì 7 luglio.

Le composizioni floreali per l’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” – dice Coldiretti – sono un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità nelle piazze, dei musei, dei luoghi di cultura e arte, dopo l’isolamento imposto dal Covid con garofani, gerbere, lilium, achillee, limonium, solidago, statici, lisianthus, aspidistre, aralie, monstere, ruscus e gerbere coltivate in Italia.

GLI APPUNTAMENTI

Abruzzo: ad Avezzano, provincia dell’Aquila, composizione in piazza Risorgimento;

Basilicata: nella capitale della cultura 2019 Matera, allestimento in piazza Vittorio Veneto presso la Fontana Ferdinandea;

Calabria: sul “chilometro più bello d’Italia”, a Reggio Calabria, composizione presso la statua di Athena, nell’Arena dello Stretto;

Campania: allestimento fiorito in piazza Plebiscito al teatro San Carlo a Napoli il 4 luglio;

Emilia-Romagna: composizione a Rimini, in Piazzale Boscovich – Porto Canale di Rimini vicino all’Ancora, monumento alla memoria dei Caduti del mare

Friuli Venezia-Giulia: addobbo floreale presso la Loggia del Lionello a Udine;

Lazio: botticelle fiorite davanti al Colosseo;

Liguria: composizione floreale a Genova, al Porto Antico, vicino ad una delle gru (davanti alla ruota panoramica);

Lombardia: allestimento in piazza Città di Lombardia (che è la piazza della nuova sede di Regione Lombardia);

Marche: composizione a cornice con i fiori nella fontana, in piazza Roma ad Ancona;

Molise: composizione floreale in Corso Vittorio Emanuele, a lato del municipio, a Campobasso;

Piemonte: a Torino, in Galleria San Federico, allestimento a ponte fiorito “Natura sospesa” e Flash-mob con ballerini che distribuiscono fiori;

Puglia: a Galatina, provincia di Lecce, composizione floreale in piazza Alighieri, intorno al monumento ai Caduti;

Sardegna: composizione nella centrale piazza Yenne a Cagliari;

Sicilia: composizioni a Milazzo, provincia di Messina, nell’Atrio del Carmine;

Toscana: carrozza con Fiaccheraio fiorita su Ponte Vecchio e centro a Firenze, con distribuzione di fiori;

Trentino Alto Adige: allestimento al MART, museo d’arte a Rovereto, provincia di Trento, nella piazzetta interna, con Flash-mob di ballerini che distribuiscono fiori;

Umbria: allestimento a Perugia, Piazza IV Novembre, davanti alla Fontana Maggiore;

Valle d’Aosta: composizione ad Aosta, in piazza Roncas, sulla vetrata del mulino;

Veneto: al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, allestimento floreale nella torre del Labirinto Vegetale, che rimarrà per una settimana, rinnovato giorno dopo giorno; infine non poteva mancare Venezia, con la gondola fiorita e gli sposi in piazza San Marco.