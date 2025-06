COLIFORMI OLTRE I LIMITI: DIVIETO CONSUMO ACQUA IN ZONA VASTO MARINA

VASTO – Il divieto temporaneo di consumo umano dell’acqua a Vasto Marina è stato disposto a seguito di un’analisi dell’Arpa Abruzzo, Agenzia regionale per la protezione ambientale, che ha rilevato la presenza di coliformi oltre il limite di legge, oggi, 4 giugno.

L’ordinanza del vicesindaco, Licia Fioravante, riguarda solo l’area compresa a destra e a sinistra di Via Istonia, a partire dall’intersezione di Via Tubello fino alla statale 16, e nell’area compresa a destra e a sinistra della SS 16, nel tratto tra Via Istonia e Via dei Martiri Istriani.

La qualità dell’acqua erogata in tutte le altre zone della città, si legge in una nota del Comune, è idonea al consumo umano.