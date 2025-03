COLLABORAZIONE ABRUZZO-KENYA: MARSILIO RICEVE ALL’AQUILA L’AMBASCIATORE ITALIANO A NAIROBI

L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi l’Ambasciatore d’Italia in Kenya, Roberto Natali, in visita istituzionale a Palazzo Silone, a L’Aquila.

Come si spiega in una nota della Regione, “l’incontro si è svolto in un clima di cordialità e reciproco interesse, ed è stato occasione per avviare un dialogo istituzionale volto a esplorare possibili ambiti di collaborazione tra la Regione Abruzzo e il Kenya. Il Presidente Marsilio ha espresso l’interesse della Regione ad aprire canali di cooperazione internazionale, valorizzando le eccellenze territoriali abruzzesi e promuovendo scambi istituzionali, culturali e imprenditoriali. Da parte sua, l’Ambasciatore ha manifestato apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e la disponibilità”.