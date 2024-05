COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI FONTECCHIO E RISERVA DELLO SHOUF IN LIBANO: SE NE PARLA L’8 GIUGNO

FONTECCHIO – Una preziosa occasione per condividere esperienze e buone pratiche per la gestione delle risorse naturali, in un’ottica di collaborazione transfrontaliera. La conferenza Comunità locali e sviluppo sostenibile dei territori montani segna un momento chiave di scambio e condivisione sui risultati di ASMed, un progetto di collaborazione tra il Comune di Fontecchio (L’Aquila) e la Riserva della Biosfera dello Shouf, in Libano.

L’iniziativa sta consentendo di introdurre nella Riserva libanese modelli di successo nella gestione del territorio, già sperimentati in Abruzzo e in altre regioni d’Italia, in tre principali settori: agricoltura a filiera corta, acqua e foreste. La conferenza, in programma per sabato 8 giugno dalle ore 9 alle 13, vedrà la partecipazione di autorevoli esponenti istituzionali ed esperti di settore. Sarà inoltre l’occasione per firmare il gemellaggio fra Al-Shouf Cedar Society, Foresta Modello Valle dell’Aterno e Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

“Il comune di Fontecchio cerca costantemente di superare i confini amministrativi e creare scambi con enti e organizzazioni in Italia, in Europa, nel resto del mondo – dichiara Sabrina Ciancone, Sindaco di Fontecchio – per condividere esperienze, progetti, soluzioni. ASMed è uno dei percorsi più complessi, entusiasmanti e gratificanti. Una sfida per noi, un’occasione irripetibile che conferma la convinzione che ogni luogo del pianeta affronta parti di problemi globali e comuni”. “Non solo – prosegue Ciancone –: è la prova che, a volte inaspettatamente, i parallelismi e le consonanze si possano trovare anche tra attori e luoghi fisicamente distanti. Lo dimostra la collaborazione tra la Valle del fiume Aterno e la riserva dello Shouf. L’incontro fisico di tutti i protagonisti a Fontecchio permetterà di intensificare lo scambio, condividerlo con comunità più ampie e rinsaldare quei rapporti di collaborazione che sono alla base di ogni buon lavoro”.

Alla conferenza interverranno: Sabrina Ciancone – Sindaco di Fontecchio Emanuele Imprudente – Vicepresidente e Assessore della Giunta regionale d’Abruzzo, con delega all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Parchi e Riserve naturali, Sistema idrico, Ambiente Rosa Maria Dragone – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) Alessandra Stefani – Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Barbara Togna – Project Manager del Progetto ASMed Kamal Bou Assi – Al-Shouf Cedar Society (ACS) Marina Paolucci – Società Cooperativa Leaf Lab Alessio di Giulio – Italian Landscape Exploration ILEX Afra Pescalli – Istituto Oikos E.T.S. Manuela Cozzi – Agronoma, imprenditrice agricola e formatrice nel Progetto ASMed Giancarlo Gusmaroli – esperto di governance ambientale e formatore nel Progetto ASMed Toni Ventre – Segretario Mediterranean Model Forest Network (MMFN) Igino Chiuchiarelli – Direttore del Parco Naturale Regionale Sirente Velino.

La conferenza Comunità locali e sviluppo sostenibile dei territori montani rappresenta la conclusione di un importante evento di tre giorni che vede la partecipazione di 20 persone di 9 paesi del Mediterraneo (Marocco, Tunisia, Libano, Giordania, Turchia, Grecia, Montenegro, Italia e Francia). I partecipanti sono esperti di gestione forestale e territoriale membri del Network MedForVal. Si tratta di una rete di siti forestali del mediterraneo ad alto valore ecologico, che si incontreranno a Fontecchio per uno scambio di esperienze e per lo sviluppo di soluzioni comuni alle problematiche più gravi che affliggono le foreste mediterranee.