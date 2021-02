COLLECORVINO, AL VIA LAVORI PER RIQUALIFICAZIONE DI VIA FONTE

COLLECORVINO – “Sono definitivamente partiti i lavori per la manutenzione stradale di via Fonte, a Collecorvino. L’appalto di circa 50mila euro, finanziato con fondi comunali, prevede opere di pulizia dei fossati per la raccolta delle acque meteoriche, il miglioramento dello smaltimento delle stesse acque meteoriche e il rifacimento dell’intero manto stradale. Parliamo di un intervento fondamentale, che la zona attende ormai da decenni”.

Lo ha annunciato il sindaco di Collecorvino Antonio Zaffiri dopo un sopralluogo nell’area di cantiere.

“Due gli obiettivi dell’intervento predisposto – ha illustrato il sindaco Zaffiri -: l’iniziativa avrà infatti lo scopo di migliorare la sicurezza stradale sia per quanto concerne la tenuta e la solidità della sede stradale, sia per quanto riguarda la mitigazione degli effetti legati al rischio idrogeologico. Si tratta di un lavoro inserito all’interno di un piano poderoso di manutenzione stradale che la nostra amministrazione comunale ha messo in campo dopo aver messo in sicurezza il bilancio comunale”. L’appalto di via Fonte fa infatti seguito ai vari lavori già effettuati in via Santa Maria, via Santa Lucia, via degli Orti, piazzale della Stazione e ai lavori in fase di realizzazione in via Aterno, via Fino e via Po per un importo totale di 390mila euro. Il piano relativo alla manutenzione delle strade annunciato dal sindaco Zaffiri prevede fra l’altro ingenti risorse che saranno messe in campo nei prossimi mesi e che riguarderanno numerose strade che necessitano di interventi da ormai vent’anni e che riguardano tutto il territorio comunale. “Voglio ringraziare – ha aggiunto il sindaco Zaffiri – tutti i miei collaboratori e l’ufficio tecnico del Comune di Collecorvino per il grande lavoro di squadra che sta mettendo in campo per poter dare al nostro paese il giusto riconoscimento che merita”.

