COLLECORVINO: INDAGINI SU MORTE POLIZIOTTO SPAGNOLI. CORPO VICINO AGRITURISMO DOVE SI SPOSO’

COLLECORVINO – Indagini in corso, dopo che la magistratura ha aperto un fascicolo, per appurare le cause della morte Fabrizio Spagnoli, 32enne vice ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile di Nuoro, scomparso da sabato scorso. Il ritrovamento è avvenuto ieri nelle campagne di Campotino, una frazione di Collecorvino, in provincia di Chieti. Nei pressi di un agriturismo dove Spagnoli si era sposato tempo fa.

Originario di Montesilvano, papà di due bambini, Spagnoli era tornato una settimana fa per trascorrere le vacanze nella sua città insieme ai figli e alla famiglia.

La salma è stata trovata nei pressi del luogo in cui è stata rinvenuta la sua Bmw nera.

Spagnoli dal momento della scomparsa non aveva risposto più al telefono, e la madre ha quindi sporto denuncia ai Carabinieri. Durante il sopralluogo nella sua abitazione, è emerso che l’arma d’ordinanza era stata lasciata in casa.

Le attività di ricerca, disposte dalla Prefettura di Pescara, erano state avviate il 17 giugno scorso, a seguito della denuncia di scomparsa.

In particolare le attività si erano concentrate proprio nell’area interessata, ossia nei pressi del ristorante “Casale Marino” in località Campotino di Collecorvino.

Nel corso dell’ultima riunione era stato stabilito di intensificare ulteriormente le attività di ricerca svolte da personale dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, nonché da numerosi volontari di protezione civile. Impiegati anche sommozzatori, droni ed unità cinofile, nonché ulteriori mezzi destinati a consentire al personale impiegato nelle ricerche la verifica di specifiche tipologie di aree di difficile accesso.