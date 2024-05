COLLEDARA: LA LISTA A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO TIBERII

COLLEDARA – resentata in Comune la lista “Colledara si rinnova” a sostegno del candidato sindaco uscente Manuele Tiberii.

“Dopo due mandati torno a candidarmi alla guida del Comune di Colledara e al mio fianco ho voluto una squadra affiatata e che ben rappresenti la cittadinanza. Nella lista ci sono, sia candidati con precedenti esperienze amministrative, ma anche persone alla prima esperienza, che per le loro competenze e per il loro vissuto, sono pronte a dare un grande contributo, anche in termini di idee e suggerimenti”, dichiara in una nota Tiberii.

“Dopo tanti interventi effettuati sul territorio, presentiamo un programma che è la prosecuzione di un progetto avviato 10 anni fa. Abbiamo deciso di puntare sul rafforzamento del rapporto tra cittadino ed ente, su una maggiore attrattività turistica e sulla continuazione delle azioni di manutenzione del territorio. Particolare attenzione abbiamo riservato alle classi sociali più deboli come agli anziani”.

“Forti della nostra esperienza, anche per i prossimi cinque anni, con la fiducia della comunità di Colledara, ci impegneremo a raggiungere gli obiettivi prefissati mostrando disponibilità e apertura ai cittadini, come già attestato nei precedenti mandati”.

I candidati consiglieri della Lista “Colledara si rinnova” sono: – Barnabei Simone – Bordelletti Tobia Tonino – D’Archivio Gabriele – Di Bartolomeo Mirko – Di Giacobbe Paola – Di Pietrangelo Chiara – Di Stefano Daniela – Fazzini Michela – Romagnoli Ilaria – Tulli Simone.