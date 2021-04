COLLEDARA: RISERVA FIUME FIUMETTO, CORSO FORMAZIONE SU BIODIVERSITA’ E SOSTENIBILITA’

TERAMO – Ancora pochi giorni (la scadenza è prevista per lunedì 3 maggio) per iscriversi al Corso di formazione (Training for Trainers) promosso dalla Provincia di Teramo all’interno del progetto APG 2020 “La sostenibilità in Comune – Azioni per la diffusione di buone pratiche e cambiamenti di stile di vita nei cittadini di Colledara”, finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa dall’UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio Civile Universale.

Il Corso è organizzato insieme al Comune di Colledara, la Riserva di Fiume Fiumetto, il WWF Teramo, l’Istituto Abruzzese per le Aree Protette e la Cooperativa di comunità Riscatto.

Il corso prevede lezioni, laboratori sul campo e attività pratiche sulla tutela della biodiversità e sulla valorizzazione del patrimonio culturale e immateriale delle aree interne. L’obiettivo è acquisire gli strumenti e avere stimoli per poter iniziare a ipotizzare e implementare percorsi, anche lavorativi, entrando in contatto con le realtà del territorio della provincia di Teramo che operano nell’ambito della sostenibilità applicata e dei così detti “lavori verdi”, legati al mondo delle aree protette e della valorizzazione degli elementi naturali e culturali del territorio. I partecipanti diventeranno così “Ambasciatori della Sostenibilità” nei luoghi in cui vivono o dove decideranno di operare, tornando magari dove erano nati.

Il corso è gratuito e prevede 10 webinar, 2 visite di studio, 3 laboratori di ideazione e progettazione. Si rivolge a persone di età compresa tra i 18 e i 32 anni e verrà data la precedenza ai residenti nella provincia di Teramo.

Per iscriversi bisogna mandare via mail a segreteria@iaap.it il modulo compilato e firmato entro il 3 maggio 2021 alle ore 13.00. Il modulo si trova sul sito www.iaap.it.