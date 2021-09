COLLEGAMENTO DEL BORGO MEDIOEVALE CON L’AREA ARCHEOLOGICA AD ALBA FUNCES: AL VIA I LAVORI

MASSA D’ALBE – conclusa la gara d’appalto saranno a breve avviati i lavori che consentiranno il recupero paesaggistico e la bonifica ambientale del camminamento che conduce dal Borgo Medioevale al sito archeologico di Alba Fucens, opera unica e di straordinario interesse, che consentirà di materializzare l’unione tra due luoghi abitati in epoche molto diverse e che potrà accrescere il valore storico e culturale del posto.

L’Amministrazione comunale tutta, nella persona del Sindaco Arch. Nazzareno Lucci, esprime grande soddisfazione per l’avvio dei lavori. È un’opera tutta del Comune di Massa D’Albe che, oltre ad essere proprietario dei luoghi, ne è anche il soggetto attuatore, concretizzata solo con la sensibilità della Regione Abruzzo, che ha concesso il finanziamento, e con un complesso lavoro tecnico. Possiamo affermare che l’intervento,inseritonell’ambitodellasentieristicaesistenteeinuncontestodiservizituristiciattivi, permetterà di valorizzare e connettere l’antico borgo medievale gliscaviarcheologicidiAlbaFucens, l’attrattoreprincipaledell’area.

Il presiedente del Consiglio Marco Di Pangrazio dichiara che “l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti del sito archeologico di Alba Fucens è sempre stata alta, precisa e concreta, passando dalla riapertura e bonifica dell’antica Via Valeria come parte del sentiero europeo E1, alla realizzazione dei servizi igienici pubblici attesi da decenni nel contesto dell’area archeologica, alla cooperazione con la Soprintendenza d’Abruzzo in vista dell’apertura del nuovo polo museale, alla nuova gestione della Chiesa di S. Pietro, al sempre maggiore successo del Festiv’Alba (e per questo ringraziamo l’Associazione culturale Harmonia Novissima), alle molteplici attività teatro-culturali svolte nel contesto dell’Anfiteatro romano, per culminare con la realizzazione di questo nuovo importante progetto di valorizzazione e connessione di Alba Fucens medievale e Alba Fucens romana: un’opera di commistione di epoche storiche, luoghi, arte e vite umane. Un grande intervento per un luogo che merita continua attenzione ed investimenti ancor più grandi. Tutto ciò in stretta collaborazione con la Soprintendenza d’Abruzzo; collaborazione che ci auguriamo possa funzionare anche nella gestione dell’ex-scuola di Alba Fucens.