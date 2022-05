COLLEGAMENTO PESCARA-CROAZIA, A GIORNI LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

PESCARA – Passi avanti per il collegamento marittimo Pescara-Croazia nella ricerca di un operatore economico a cui affidare, per il prossimo triennio, il servizio di trasporto passeggeri nel periodo estivo.

La Camera di Commercio Chieti Pescara – in sinergia con Porto turistico “Marina di Pescara”, Capitaneria di porto, Comune di Pescara Regione Abruzzo ed Autorità di sistema portale del Mar Adriatico centrale – ha approvato ieri, lunedì 2 maggio, lo schema di avviso pubblico finalizzato all’erogazione di un incentivo economico, nel limite massimo di 200mila euro, a sostegno del ripristino del collegamento marittimo fra il Porto di Pescara e uno o più porti della Croazia.

L’auspicio è quello di riuscire ad individuare già per questa stagione estiva un’impresa marittima disposta ad attivare il servizio, così da garantire ai cittadini, aldilà dell’Adriatico, un collegamento veloce, pratico ed efficiente.

“Il protocollo di intesa prevedeva che fosse la Camera di Commercio Chieti Pescara ad occuparsi della predisposizione e della pubblicazione del bando. Ci siamo assunti questa responsabilità, consapevoli della centralità del collegamento, ed abbiamo assolto alla procedura con prontezza e tempestività. Auspichiamo, ora, che tutto prosegua per il verso giusto”, si legge in una nota.

L’incentivo pubblico stanziato, salvo offerte migliorative al ribasso, è stata messo a disposizione dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, Comune di Pescara e Regione Abruzzo ed è finalizzata alla copertura parziale e per l’intero triennio del servizio.

Verrà erogato in più tranches, dal momento della sottoscrizione del contratto di servizio con l’armatore. Le imprese interessate potranno inviare la propria domanda a partire dal 9 maggio ed entro e non oltre il 31 maggio prossimo, in modalità telematica, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso pubblico e pubblicate sul sito dell’ente camerale www.chpe.camcom.it.

Nello specifico, verrà richiesto un servizio di trasporto passeggeri dal porto di Pescara a uno o più porti della Croazia, per un minimo di due corse settimanali A/R, effettuate tra il venerdì e la domenica, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 15 settembre 2024.