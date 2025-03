COLLEGI SINDACALI: TESTA (FDI), “SODDISFAZIONE PER RIFORMA A TUTELA PROFESSIONISTI”

ROMA – “Esprimo viva soddisfazione per l’approvazione definitiva, in Senato, del disegno di legge di modifica dell’articolo 2407 del Codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale”.

Lo dichiara in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa.

“Con questo provvedimento, si introduce una norma di buon senso a vantaggio di tanti professionisti con i quali ci siamo confrontati in questi anni, accogliendo e condividendo le loro istanze. Da oggi, la responsabilità dei componenti dei collegi sindacali sarà proporzionata al loro ruolo di controllori e non più equiparata ingiustamente a quella degli amministratori; si incoraggeranno, così, molti giovani ad accedere a questi incarichi, che potranno accettare senza correre rischi fuori dalla loro portata. Arriva a compimento un processo di riforma, in cui Fratelli d’Italia ha fortemente creduto, e mi onoro di essere tra i firmatari del provvedimento alla Camera”.

“Un’altra battaglia promossa dal nostro partito e dal governo di centrodestra, che si confermano dalla parte di liberi professionisti, capaci di agire con competenza e trasparenza”, conclude Testa.