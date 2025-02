COLLEGIO DI MERITO L’AQUILA: COMUNE STANZIA 430MILA EURO DI FONDI CIPESS

L’AQUILA – Ammonta a 430mila euro la somma che verrà destinata dalla Giunta comunale alla Fondazione Ferrante d’Aragona che ha lo scopo di creare e gestire 600 posti letto per studenti beneficiari di borse di studio.

Una liquidità che rappresenta l’anticipo, pari al 50%, delle risorse Cipess già stanziate a favore dell’ente comunale, dalla scorsa estate subentrato all’ateneo nel ruolo di soggetto attuatore dell’intervento.

Costituita nel 2021, la Fondazione è finanziata da 4,3 milioni complessivi a valere sul fondo ReStart ed è composta da Comune dell’Aquila, Università degli Studi dell’Aquila e Gran Sasso Science Institute.

“Con questa somma – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – sarà possibile per la Fondazione affrontare le spesi correnti e programmare le attività per cui è stata istituita. Un passaggio necessario – ha aggiunto – a proseguire nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare ereditato nel post sisma e ospitare giovani meritevoli e desiderosi di formarsi in città. Un percorso che stiamo seguendo attentamente, anche grazie al lavoro del consigliere Livio Vittorini, delegato per le questioni legate alla Fondazione, e su cui presto potremo forniremo ulteriori dettagli di avanzamento”.