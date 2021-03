L’AQUILA – Sarà l’ex rettrice dell’Università dell’Aquila, Paola Inverardi, la presidente del collegio di merito Ferrante D’Aragona. Vice-presidente sarà Francesco Bizzarri, presidente del Centro universitario sportivo (Cus) dell’Università dell’Aquila e presidente regionale del Comitato universitario sportivo italiano (Cusi).

La fondazione dovrà gestire 150 alloggi dislocati tra il centro e la periferia dell’Aquila, venuti in possesso del Comune dopo il sisma del 2009, da riservare a studenti universitari meritevoli, con borse di studio o canoni calmierati. Fondazione che vede la partecipazione dell’Università dell’Aquila, Gran Sasso science institute e Comune dell’Aquila

Inverardi è stata designata da Università e Gssi, Bizzarri dal Comune dell’Aquila. Per il direttore generale sarà indetto un bando pubblico.

La firma questa mattina in uno studio notarile, alla presenza del rettore dell’Università dell’Aquila, Edoardo Alessse, del rettore del Gssi Eugenio Coccia per il Gssi e il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore al Patrimonio Fausta Bergamotto, in rappresentanza del Comune, oltre ovviamente a Inverardi e Bizzarri.

Consegnate anche le chiavi della sede della Fondazione, in piazza Santa Maria Paganica.

Le noomine fa seguito allo scontro in comune sulla delibera di approvazione dello statuto e atto costitutivo della Fondazione, nella parte in cui si stabiliva che il sindaco poteva nominare direttamente il vicepresidente. Si è poi trovato compromesso nel consiglio comunale del 9 marzo, specificando che la vicepresidenza sarebbe dovuta andare ad appannaggio di una “alta personalità”, e previa condivisione della scelta. La delibera è passata dunque con 28 voti favorevoli e 2 astenuti.

Il collegio ospiterà studenti selezionati in base al merito, iscritti ai corsi dell’Università degli studi dell’Aquila, del Gssi e dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio.

A disposizione 600 posti letto, di cui 400 da assegnare con borse di studio e 200 paganti. Complessivamente, gli alloggi hanno un’estensione totale di 18.000 metri quadrati (12.000 subito disponibili, 6.000 non appena saranno completati degli interventi di sistemazione) e hanno tutti i requisiti richiesti per poter essere destinati al collegio di merito. Il progetto gode di un finanziamento, a beneficio dell’Università, di 4 milioni e 300mila euro da parte del Cipe nell’ambito dei fondi Restart. Che sarebbe andato perso se il collegio non fosse stato costituito entro il 15 marzo.

