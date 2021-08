COLLELONGO: DAL 19 AL 21 AGOSTO IL FESTIVAL DELLE CULTURE POPOLARI

COLLELONGO – “Piano piano si riprende il cammino. Dopo un lungo periodo di sospensione, in cui non si sono potuti condividere musiche, storie, dibattiti, si è sentita forte la necessità di trovare un momento e un luogo d’incontro per ricominciare a parlare, cantare e confrontarsi “in presenza””.

Il Circolo Gianni Bosio attivo da oltre cinquant’anni nella ricerca in ambito di musiche e culture popolari, presenta così il Festival nel borgo abruzzese di Collelongo (L’Aquila), con tavole rotonde e momenti di confronto dal 19 al 21 agosto.

“Ci saranno cari amici e studiosi con cui abbiamo condiviso lunghi percorsi, ma anche giovani ricercatori e esponenti dell’associazionismo locale: con tutti loro condurremo le nostre riflessioni sul senso della ricerca come incontro, attivismo e pratica sociale. E la musica, come sempre, dominerà le nostre giornate: ci saranno laboratori di musica e canto aperti a tutti su prenotazione e ogni sera avremo concerti”.

Al mattino sarà possibile partecipare a passeggiate musicali, naturalistiche, archeologiche.

Il tutto avverrà nel pieno rispetto delle norme Covid, per cui gli organizzatori contano anche sulla collaborazione dei partecipanti.

IL PROGRAMMA

Giovedì 19 agosto

h. 17:00 – Parco comunale Villabella

Introduzione e saluti dell’Amministrazione comunale di Collelongo

Tavola rotonda: RICERCA, RESTITUZIONE, CONFRONTO

Dalla Vallelonga a Roma e ritorno: le registrazioni di Alessandro Portelli all’Acquedotto Felice.

La Festa di Sant’Antonio Abate a Collelongo e la Rete italiana delle feste di Sant’Antonio Abate.

Con Alessandro Portelli, Omerita Ranalli. Interventi di Antonio Manna (Associazione “La cuttora”), Giovanna Pisegna, Sara Modigliani. Introduce e modera Fiorella Leone

Affetti sonori. Presentazione del Civitella Alfedena Folk Festival con Marco Delfino, Tiziana Spini

h. 19:30 – Piazzetta Vico VII – Intermezzo musicale con Roberta Bartoletti

h. 21:30 – Piazza della Chiesa – Proiezione fotografica a cura di Giulio Casciere

h. 22:00 – Piazza della Chiesa – Suoni dal buio. Concerto di Susanna Buffa e Ludovica Valori

Venerdì 20 agosto

h. 10:00 – Palazzo Botticelli – Visita guidata del Museo civico archeologico di Collelongo, a cura della direzione del museo

h. 17:00 – Parco comunale Villabella

Tavola rotonda: TERRITORI, CITTÀ, CAMPAGNA

Voci dai territori e confronto tra città e campagna, con Napoli Monitor e Lo stato delle città (Stefano Portelli), Emidio di Treviri (Davide Olori), Abruzzo Social Forum (Renato Di Nicola), Resistenza Agricola Marsicana (Daniele Pisegna, Francesco Cerone), Cooperativa di comunità La Giostra (Flavia Ranalli), Officine Genuine (Manlio Tiberi, Fabrizio Valente).

Interventi musicali di Davide Olori e Francesco Sabatini. Introduce e modera Mariella Eboli

h. 19:30 – Piazzetta Vico VII – Intermezzo musicale con Sushmita Sultana

h. 22:00 – Piazza della Chiesa

L’Albero di maggio. Canti del maggio e del lavoro. Concerto de l’Albero della Libertà, con Stefano Pogelli,

Gabriele Modigliani, Sara Modigliani, Gavina Saba, Laura Zanacchi

Nel corso della giornata in Piazza Ara dei Santi si terrà il mercato di prodotti agricoli locali e sostenibili, organizzato da Resistenza Agricola Marsicana. Sarà presente un’esposizione di strumenti a cura della Liuteria Sabatini

Sabato 21 agosto

h. 10:30 – Località Maiure

Terra di racconti. Una passeggiata-spettacolo con Marcello Sacerdote attore, cantastorie, musico popolare,

a cura di Cuntaterra. Durata: 1 ora circa (con prenotazione, max 40 partecipanti)

h. 17:00 – Parco comunale Villabella

Tavola rotonda: LA RICERCA COME PRATICA SOCIALE

Le attività del Circolo Gianni Bosio, dell’Istituto Ernesto de Martino, della Lega di cultura di Piadena.

Con Alessandro Portelli, Stefano Arrighetti, Gianfranco Azzali, Giuseppe Morandi.

Interventi di Sara Modigliani, Susanna Buffa. Introduce e modera Rosanna Salucci, Sindaca di Collelongo

Presentazione della collana I giorni cantati – Squilibri Editore, con Domenico Ferraro

h. 19:30 – Piazzetta Vico VII – Intermezzo musicale con i laboratori di canto e strumento

h. 22:00 – Piazza della Chiesa

Planetario. Concerto di Peppe Voltarelli (Targa Tenco 2021 Miglior interprete)

Nel periodo del festival saranno attivi i LABORATORI MUSICALI di:

Susanna Buffa (Canti della tradizione abruzzese), giovedì-venerdì-sabato h. 14.00-15.00

Sara Modigliani (Canti della tradizione popolare), giovedì-venerdì-sabato h. 15:00-16:00

Roberta Bartoletti (Musica strumentale d’insieme), giovedì-venerdì-sabato h. 16:00-17:00

Per i laboratori, la passeggiata musicale e la visita guidata al museo è necessaria la prenotazione. Direzione artistica e segreteria organizzativa: Omerita Ranalli – Susanna Buffa. Per informazioni segreteria@circologiannibosio.it o 339- 2144356 o 347-1156486.