COLLELONGO: MUSICHE, PAROLE E IDEE, TORNA FESTIVAL CULTURE POPOLARI, SABATO ASCANIO CELESTINI

L’AQUILA – Iniziato ieri e fino al domenica 28 luglio, appuntamento a Collelongo, in provincia dell’Aquila, con il Festival delle Culture Popolari, un progetto originale di intervento culturale sul territorio.

Tra i protagonisti di quest’anno, Ascanio Celestini, Ginevra Di Marco, Alessio Lega, Susanna Buffa e Alessandro Garramone, Daniela Ippolito, Libera pupazzeria, Marcello Sacerdote e tanti altri talenti.

L’evento è curato dall’Associazione Culturale “Circolo Gianni Bosio”, con il sostegno del Comune di Collelongo [AQ] e la collaborazione del Comitato Feste Patronali classi 1974, 1984 e 1994 e della Proloco di Collelongo. Il coordinamento culturale è a cura di Alessandro Portelli e Omerita Ranalli e la direzione artistica è curata dal Circolo Gianni Bosio.

Si tratta, spiegano gli organizzatori, “di un’iniziativa culturale dinamica, inclusiva e partecipata, in cui il progetto culturale non è “importato” dall’esterno ma scaturisce dall’esperienza e dall’attiva partecipazione dei cittadini dell’area interessata. Il Festival è un evento dove il lavoro culturale e la materialità dei rapporti sociali si intrecciano alla ricerca di una relazione creativa fra la musica, la storia, la concretezza dei problemi vissuti sul territorio. Anche per questo spera di diventare un punto di riferimento per un’area molto più vasta di attivisti, ricercatori, operatori culturali”.

In programma concerti in piazza, interventi musicali in diversi punti del paese, con artisti legati al mondo della musica popolare e delle musiche migranti e multiculturali.

E ancora seminari con la partecipazione di rappresentanti delle realtà socio-culturali e associative del territorio e di ricercatori e organizzatori culturali di livello nazionale, su temi come ambiente, agricoltura, sviluppo sostenibile e rigenerazione territoriale, migrazioni. Laboratori di canto e musica popolare, danze collettive e popolari, fonti orali. Passeggiate nel territorio, spesso accompagnate da musica e narrazione, adatte ad ogni età. Presentazioni di libri, vendita di prodotti locali, improvvisazioni musicali aperte.

Sarà inoltre possibile campeggiare in apposite aree designate nei dintorni del paese

La realizzazione del progetto è resa possibile dall’impegno del Circolo Gianni Bosio, ma necessita di contributi ulteriori che permettano di arricchire la partecipazione di artisti, ricercatori e operatori culturali e di migliorare la visibilità dell’evento in modo da coinvolgere ancora di più un pubblico proveniente da un’area più vasta. Per info donazioni segreteria@circologiannibosio.it e https://www.facebook.com/events/8014008235309012

IL PROGRAMMA

Venerdì 26 luglio

h. 17:30 – Piazza Ara dei Santi

Introduzione e saluti Miranda Gibilisco, Casa Museo di Luciano Ventrone

Tavola rotonda:

ABITARE LA MEMORIA

Introduzione di Alessandro Portelli

L’immagine, la memoria e la Resistenza

Annu Palakunnathu Matthew (University of Rhode Island) in dialogo con Costantino Di Sante

(Università del Molise).

Testimonianze di alcune famiglie marsicane che hanno accolto i soldati indiani durante la guerra.

Ricerca fotografica e memoria, Fabio Fichera (Istituto centrale per il Patrimonio Immateriale).

Intervento musicale di Gaetano Rossi Modera Rosanna Salucci

h. 19:30 – Piazzetta Vico VII

GI Resistance & Other Songs

Concerto al tramonto con Susanna Buffa e Alessandro Garramone

CENA a cura de “Le amiche”

h. 21:15 – Piazza della Chiesa

Chellonghe ieri, oggi …e addemane? – II parte proiezione fotografica con Giulio Casciere

h. 22:00 – Piazza della Chiesa

“Un paese vuol dire”

concerto di Alessio Lega

con Alessio Lega (voce e chitarra), Guido Baldoni (voce e fisarmonica), Rocco Marchi (percussioni e basso)

Sabato 27 luglio

h. 17:30 – Piazza Ara dei Santi

ABITARE LA MUSICA

In ricordo di GIOVANNA MARINI

Alessandro Portelli in dialogo con Maurizio Agamennone (Università di Firenze), Ascanio

Celestini, Susanna Cerboni, Alessio Lega, Omerita Ranalli Intervento musicale di Alessio Lega

Modera Mariella Eboli

h. 19:30 – Ara Caggiana

Storie di uomini e lupi Racconti al tramonto con Marcello Sacerdote

CENA a cura della Pro Loco di Collelongo

h. 21:00 – Piazza della Chiesa

Strategia fotografia, con Fabio Fichera (Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale) – Restituzione del progetto “Legami intangibili nei paesaggi festivi”

h. 21:30 – Piazza della Chiesa

Radio Clandestina

Spettacolo di e con Ascanio Celestini

Domenica 28 luglio

h. 11:00 – Cantinone

“Mani in pasta” a cura della “Resistenza Agricola

Marsicana”. A seguire pranzo collettivo

h. 15:00 – Piazza San Rocco

Il lupo cammina sempre

Passeggiata narrata con Marcello Sacerdote

h. 17:00 – Lavandeto di Collelongo

ABITARE LA FIABA

Saluti del Comitato feste patronali Collelongo – Classi 1974-1984-1994

Restituzione del laboratorio sulla fiaba con i bambini, le bambine e le maestre della Scuola primaria di Collelongo

h. 18:00 – Lavandeto di Collelongo

La Principessa Cincillà e la torta di compleanno di Alessandro Portelli, narrazione animata con

butai e sagome (un’idea di Sabina de Tommasi, regia di Elisabetta Gustini, con Chiara

Lombardo)

MERENDA PER BAMBINI/E

h. 19:00 – Lavandeto di Collelongo

L’arpa lucana, il canto e il disincanto

Lezione concerto di Daniela Ippolito

CENA a cura del Comitato feste patronali Collelongo 2024

h. 21:30 – Piazza Ara dei Santi

Spettacolo di restituzione dei laboratori di canto, danza, musica d’insieme

h. 22:30 – Piazza Ara dei Santi

Ballo della pupazza, a cura della Libera Pupazzeria (Massimo Piunti e Silvia Di Gregorio) con accompagnamento musicale di Mario Salvi