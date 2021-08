COLLEMAGGIO, BIONDI: “IN ARRIVO 700MILA EURO PER COMPLETAMENTO RESTAURO APPARATI DECORATIVI”

“In arrivo 700 mila euro per il completamento delle operazioni di recupero e restauro delle opere d’arte, degli apparati decorativi e dei beni mobili di pregio che si trovavano all’interno di Collemaggio alla data del 6 aprile 2009”.

A dare l’annuncio è stato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi nel corso della cerimonia di riconsegna delle tele dedicate a Celestino V e ricollocate all’interno della Basilica.

“L’importante stanziamento è stato deliberato la scorsa settimana dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), presieduto dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna – spiega il primo cittadino – Si conclude positivamente un percorso iniziato nel 2017, con una serie di note e richieste di sensibilizzazione alla Struttura di missione e le competenti strutture ministeriali affinché fossero sbloccate risorse decisive per completare il processo di restituzione alla comunità di un luogo identitario come Collemaggio in tutto il suo splendore “.