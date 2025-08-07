COLLEPIETRO: SORPRESO MENTRE RUBAVA GASOLIO DA MIETITREBBIA, ARRESTATO 46ENNE DOPO FUGA NEI CAMPI

L’AQUILA – Alcuni giorni fa un imprenditore agricolo si era rivolto ai Carabinieri della Stazione di Navelli ed aveva denunciato alcuni furti notturni di gasolio dai mezzi aziendali, nelle campagne tra Collepietro e San Benedetto in Perillis. Eventi che, oltre a cagionare un danno economico per la quantità di gasolio asportata, costringevano l’agricoltore a ritardare l’inizio dei lavori in campagna, dovendo ripristinare l’operatività del mezzo.

Immediatamente i Carabinieri hanno predisposto una serie di servizi serali e notturni e si appostano tra i campi per prevenire ulteriori furti.

Stanotte la svolta: i Carabinieri della Stazione di Navelli hanno notato un uomo tra i campi che sta armeggiando accanto ad una mietitrebbia, si sono avvicinati constatando che l’uomo aveva già aperto, danneggiandolo, il tappo del serbatoio ed aveva iniziato a travasare il combustibile con un tubo in gomma, riempiendo alcune taniche.

Appena si è accorto della presenza dei Carabinieri, l’uomo ha lanciato un bastone contro di loro e ha tentato la fuga tra i campi per qualche centinaio di metri, ma è stato raggiunto e bloccato al termine di una breve colluttazione.

Una perquisizione eseguita nell’immediatezza permette, inoltre, di rinvenire nelle sue tasche un coltello a serramanico, che viene sequestrato al pari dell’attrezzatura utilizzata per il furto.

Il gasolio sottratto viene invece restituito al legittimo proprietario.

L’uomo, di 46 anni, è stato arrestato in flagranza per furto, rapina impropria e porto abusivo di coltello. Su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo, in attesa dell’udienza di convalida.