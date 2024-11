COLLETTA ALIMENTARE: OTTANTA SCATOLONI RIEMPITI A L’AQUILA DAI VOLONTARI DEL ROTARY CLUB

L’AQUILA – Risultato eccellente ieri per i volontari del Rotary club L’Aquila in occasione della giornata della colletta alimentare dedicata alla raccolta di generi alimentari da donare a chi è in difficoltà.

I rotariani, guidati dalla presidente Nicoletta Proietti e da Barbara Conteduca, presenti nel supermarket Tigre di via del Beato Cesidio, hanno raccolto quasi 800 chili di generi alimentari non deperibili donati dai clienti presenti per fare la spesa. Sono stati riempiti ben 80 scatoloni di alimenti. Dall’olio, ai prodotti per l’infanzia, dalla pasta ai biscotti e così via.

“Una giornata dedicata a chi oggi sta vivendo momenti difficili – ha detto la presidente Proietti a fine giornata – con il nostro club sempre impegnato a supportare chi è meno fortunato di noi”. Un ringraziamento particolare poi al corpo degli alpini che ha sostenuto l’intera operazione fornendo i mezzi per il trasporto degli alimenti e supporto tecnico.