COLLISIONI MUSICALI A FRANCAVILLA AL MARE: MOZART SFIDA I BEATLES

FRANCAVILLA – Una storia della musica diversa, che parte dall’unione di classica e leggera. Ecco l’idea di Collisioni, il progetto speciale che comincerà venerdì 4 marzo 2022 alle ore 21.00 presso l’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, ideato dall’Associazione Identità Musicali in collaborazione con la stagione dell’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla. Una singolare lezione-concerto, che alternerà racconti, lettere, nozioni di storia della musica e l’esecuzione di originali trascrizioni dei classici di Wolfgang Amadeus Mozart e dei Beatles.

Il cuore della prima serata sarà rappresentato dall’incontro/scontro tra due grandi nomi della storia della musica: Mozart affronterà i Beatles. L’obiettivo di questa storia della musica alternativa è proprio quello di illustrare gli effetti di risonanza e avvicinamento che possono nascere da una “Collisione” tra i grandi classici del repertorio e originali trascrizioni di canzoni che hanno contribuito a scrivere una parte considerevole della storia della musica di tutti i tempi. Per quanto distanti e appartenenti a generi diversi, la lezione cercherà di mostrare i punti di contatto nelle vite e nelle opere degli artisti selezionati. In questo caso, tema comune sarà la creazione della melodia.

A presentare gli incontri e tenere le lezioni il direttore artistico di Identità Musicali, Alfredo Bruno, accompagnato per il primo appuntamento dal trio di ance Alba Trois (Nick Di Giovanni, oboe; Andrea Gialluca, clarinetto; Davide Aquino, fagotto), che eseguirà brani tratti dal Don Giovanni e alcuni classici dei Fab Four, come Help, Eleanor Rigby, Yesterday.

Identità Musicali ha già promosso in regione diverse attività attorno al progetto dell’Ensemble Baccano, un’orchestra composta da giovani musicisti abruzzesi di cui anche alcuni membri dell’Alba Trois sono membri. Anche questa iniziativa nasce all’interno di una serie di progetti che vuole conferire e restituire un ruolo centrale al dialogo fra musica e quotidianità, attraverso eventi immediati, accessibili, coinvolgenti e progettati insieme al pubblico. Collisioni ha quindi trovato nella stagione del Palazzo Sirena e nella collaborazione con il direttore Davide Cavuti e l’assessorato alla cultura un’occasione di lancio.

La serie proseguirà con altri due appuntamenti, che porteranno in collisione la musica di Giacomo Puccini con le canzoni di Mina (8 aprile) e i lied di Franz Schubert con il cantautorato di Fabrizio De Andrè.

Tutti i concerti sono organizzati secondo le norme vigenti in materia COVID, con super green pass e mascherine FFP2 obbligatorie. I biglietti sono inclusi negli abbonamenti alla stagione teatrale e sono in vendita a 6 euro sul circuito Billetto (https://bit.ly/CollisioniMozartBeatles) o presso la Biglietteria di Palazzo Sirena con i seguenti orari: dal giovedì alla domenica, ore 16.30/20.00.

Info e prenotazioni: www.identitamusicali.it / email: info@identitamusicali.it / tel. 3926909148