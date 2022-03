COLOMBIA, ATTACCATO DA SQUALO: MUORE A 56 ANNI TURISTA DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

L’AQUILA – Un turista abruzzese è morto venerdì dopo essere stato attaccato da uno squalo di fronte a una spiaggia turistica nella parte meridionale dell’isola colombiana di San Andre’s.

L’uomo, 56 anni, secondo le prime informazioni originario di Roseto Degli Abruzzi, stava nuotando nei pressi di una scogliera poco frequentata dai bagnanti quando è stato improvvisamente morso dall’animale.

Sarebbe stato aggredito a “La Piscinita”, una zona di scogliere dell’isola che fa parte dell’omonimo arcipelago colombiano situata nel Mar dei Caraibi. L’isola si trova a circa 480 chilometri a nord-ovest della costa della Colombia, di fronte alla costa est del Nicaragua.

Alcune persone, richiamate dalle urla, sono accorse riuscendo a recuperarlo dopo che, a fatica, aveva raggiunto gli scogli. Ricoverato in ospedale, il 56enne è morto per dissanguamento a causa della profonda ferita a una gamba.

Secondo un testimone l’uomo sarebbe stato attacato da due squali mentre si trovava a bordo di una moto d’acqua.

L’Ente per lo Sviluppo sostenibile dell’Arcipelago di San Andrés (CORALINA), ha “deplorato lo sfortunato caso in cui una persona di nazionalità italiana è morta a causa del morso di squalo nell’area vicina a Pox Hole, popolarmente conosciuta come la Piscinita”.

In un comunicato l’organismo precisa che, dopo avere appreso l’accaduto attraverso i social network, ha “disposto immediatamente una operazione congiunta con la Marina militare, la Guardia costiera, la polizia nazionale e il ministero dell’Agricoltura e della Pesca”.