COLONNELLA, FUTURO POSSIBILE: PRESENTATO CANDIDATO SINDACO FABIO DI FELICE

COLONNELLA – Fabio Di Felice, candidato sindaco della lista “Futuro Possibile”, ha incontrato simpatizzanti e cittadini di Colonnella presso l’Hotel Bellavista, venerdì 25 giugno alle ore 21:00.

“Colonnella ha bisogno di una svolta – ha dichiarato il candidato sindaco Fabio Di Felice durante l’incontro– nella sua vita economica, sociale e turistica e questa scossa positiva deve coinvolgere il futuro sindaco, tutta la giunta, il consiglio comunale e tremilasettecento cittadini, perché senza la collaborazione di tutti questo paese non tornerà ad esprimere la sua vera identità, quella turistica con alcune realtà importanti che al momento sembra nemmeno esistano, come ad esempio la cantina sociale ”.

Entrando nello specifico, Fabio di Felice ha ribadito gli otto temi oggetto di analisi da parte dal “Laboratorio di Idee” di “Colonnella Futuro Possibile”, sintetizzandoli in quattro grandi aree: “Ambiente-Territorio-Mobilità”, “Sviluppo-Investimenti-Lavoro”, “Servizi Sociali”, “Sport-Turismo-Cultura”.

“E’ arrivato il momento di sentirsi in dovere di fare qualcosa per Colonnella – ha commentato Di Felice – altrimenti non si ha il diritto di lamentarsi. Numerosi cittadini stanno già collaborando con noi, presentando progetti che mi hanno entusiasmato, ce n’è uno affascinante per la sua semplicità nel settore dell’ambiente, per il recupero delle biodiversità e ce n’è un altro elaborato da chi aveva contribuito a far vivere lo sport in paese, un settore che è stato completamente abbandonato”.

Sui temi dello sviluppo, degli investimenti e del lavoro, il candidato sindaco ha sottolineato “l’importanza di creare uno sportello per spiegare a chiunque voglia investire sul territorio, quali risorse sono disponibili e come ottenerle, i finanziamenti europei non si intercettano per mancanza di progettualità”. Necessario anche “agire sulla mobilità: a San Giovanni c’è un nucleo industriale, in centro le bellezze di un paese storico e dall’altra parte la zona commerciale, mi sembra logico organizzare un servizio di trasporto che, penso, troverebbe facilmente anche sponsor privati”.

Nel “Laboratorio di Idee” di “Colonnella, Futuro Possibile” ci sono, “appunto, progetti possibili. Sento parlare di “scuola”…la scuola è organizzata dal Ministero, il Comune dev’essere di stimolo per la scuola, ma anche per chi vuole creare lavoro, fare sport, implementare l’assistenza sanitaria e creare luoghi d’aggregazione per gli anziani. Stimolo e supporto, penso che sarebbe utile avere in Comune, presente anche se non votante, un rappresentante per ogni contrada del paese, sarebbe utile per fare del Comune una “casa trasparente”, un luogo in cui si va per avere sostegno e non con “il cappello in mano”.

Fabio Di Felice, allo scopo di raccogliere in maniera rapida quanti più suggerimenti e segnalazioni dalla popolazione, ha invitato i cittadini ad usufruire, da oggi, di un filo diretto con lui, attraverso un numero di cellulare dedicato appositamente al dialogo sul possibile futuro di Colonnella: 347.3138381.