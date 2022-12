COLONNELLA: SERATA BENEFICA DEL MILAN CLUB CON RACCOLTA DI FONDI CONTRO L’AUTISMO E LA FIBROSI

TERAMO -Non solo tifo da parte del Milan Club Val Vibrata ma anche un impegno sociale diretto al mondo delle disabilità.

Si è svolta Sabato 17 Dicembre, nel ristorante Bellavista di Colonnella, la serata benefica di Natale del Club che ha visto partecipare 120 persone di fede rossonera.

Ospiti della serata, il giornalista sportivo e direttore di Milan Tv Mauro Suma e Giuseppe Di Sabatino, sosia teramano di Gennaro Gattuso. Un momento conviviale dove i tanti tifosi hanno potuto festeggiare il 19° scudetto e trascorrere qualche ora insieme agli ospiti. Molto interessante è stato il botta e risposta tra gli invitati e Mauro Suma, il quale ha dedicato anche un bellissimo video al club ed alla Val Vibrata sui suoi canali social.

Momenti di commozione si sono vissuti quando, a distanza di poche ore dalla scomparsa, si è voluto ricordare attraverso le parole di Suma la figura di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore dei rossoneri negli anni 2015-2016. Non poteva mancare la classica lotteria con premi importanti come la maglia autografata di Sandro Tonali, trasferte gratuite e tanti altri gadget rossoneri.

Per l’occasione è stata premiata anche una tesserata speciale, la pluricampionessa di pattinaggio di velocità Asja Varani. Come ogni anno, il Milan Club Val Vibrata ha voluto trasformare la propria passione in solidarietà continuando a credere nei progetti di due associazioni del territorio come Autismo Abruzzo Onlus e Lega Italiana Fibrosi Cistica Abruzzo, entrambe presenti alla cena con i rispettivi presidenti Dario Verzulli e Celestino Ricco.

Molto apprezzati e toccanti gli interventi che le due associazioni hanno voluto fare alla platea dei presenti, illustrando le difficoltà che le molte famiglie vibratiane e abruzzesi sono costrette a vivere quotidianamente con queste due disabilità. Grazie al ricavato di circa 400 tesseramenti e di numerose trasferte effettuate, sono state effettuate dal Club due donazioni di €3000 per aiutare e portare avanti alcuni progetti sul territorio delle due onlus.

Lo stesso Mauro Suma rilasciando un’intervista al giornalista Leonardo Delle Noci, tesserato con lo stesso Milan Club si è espresso in questi termini sulla riuscita della serata. “E’ bellissimo vedere le persone insieme. I Milan Club sono uno splendido pretesto per fare associazionismo, gruppo e famiglia. Sia allo stadio che in sede, le persone vivono il Milan Club come aggregazioni. Le persone stanno insieme e si conoscono. C’è amore per il Milan e per lo sport. Il Milan Club è una compattezza che dà la forza per fare iniziative molto importanti con protagonista la solidarietà”.

Stasera c’è stato un bel momento, toccante, quando Autismo Abruzzo e la sezione Abruzzo della Lega Italiana Fibrosi Cistica hanno ricevuto dal Milan Club Val Vibrata due assegni di sostegno per le loro attività. I gruppi dei tifosi che sanno raggiungere queste vette di sensibilità e solidarietà, danno un segnale a tutto il resto del Paese. I tifosi non si limitano solo a tifare ma anche a fare del bene. Immancabile il taglio di due grandi torte rossonere a conclusione della serata.