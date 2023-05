COLOSIMO ALL’ANTIMAFIA, POLEMICHE PER “AMICIZIA”, SMENTITA, CON NAR AQUILANO CIAVARDINI

L’AQUILA – Con 29 voti, quelli dell’intero centrodestra, la deputata Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia è stata eletta presidente della commissione parlamentare Antimafia. Votata dalla sua maggioranza su indicazione della premier Giorgia Meloni. I partiti di opposizione, in segno di dissenso, hanno lasciato l’aula al momento del voto.

E’ infatti polemica per le presunta amicizia di Colosimo, dalla stessa perentoriamente smentita, con Luigi Ciavardini, nato a L’Aquila ma che ha sempre vissuto a Roma, esponente del gruppo eversivo d’ispirazione neofascista Nuclei armati rivoluzionari (Nar). Dopo la militanza nel Fronte della Gioventù e nel gruppo neofascista Terza Posizione, passò alla lotta armata unendosi ai Nar. Arrestato diverse volte e condannato per molteplici reati tutti legati alla sua attività eversiva, nel 2007 è stato definitivamente ritenuto responsabile, con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, di essere l’esecutore materiale della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 e per questo condannato a 30 anni di reclusione . In semi libertà dal 2009.

C’è un anche il senatore abruzzese, di Fdi Etelwardo Sigismondi nella commissione parlamentare Antimafia. “Per me è un grande onore – ha dichiarato l’esponente di Fratelli d’Italia, priam dell’ufficio di presidenza -. L’organismo, che si costituirà significativamente nel giorno dell’anniversario della strage di Capaci ha poteri specifici di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle associazioni criminali e offre un contributo importante circa la verifica”.

Colosimo ha 36 anni. Iniziò la sua carriera politica in Azione studentesca, il movimento studentesco di Alleanza Nazionale, poi nel 2009 con lo scioglimento del partito venne nominata presidente regionale per il Lazio della Giovane Italia, organizzazione giovanile del Popolo della Libertà. Nel 2010 fu eletta per la prima volta consigliera regionale nel Lazio con il centrodestra, incarico che ricoprì di nuovo nel 2013 e nel 2018. È stata eletta deputata con Fratelli d’Italia alle elezioni dello scorso settembre.

Di Colosimo si è occupata la trasmissione di Raitre Report ricostruendo un rapporto con Ciavardini e un legame con l’associazione che si occupa di recupero e reinserimento dei detenuti, «Gruppo idee», presieduta dalla moglie di lui, Germana De Angelis.

Nei giorni scorsi alcuni familiari delle vittime, come il fratello di Peppino Impastato, Giovanni, Salvatore Borsellino, fratello di Paolo e i presidenti delle tre associazioni di familiari delle vittime delle stragi di piazza della Loggia, Piazza Fontana e stazione di Bologna, hanno scritto una lettera aperta contro l’indicazione di Colosimo alla guida della commissione parlamentare antimafia: “Siamo sbigottiti, Colosimo avrebbe giganteschi conflitti di interessi”.

La deputata ha respinto la tesi di un’amicizia con Ciavardini: “Ho semplicemente espletato, nelle mie funzioni di consigliere regionale, quello che mi era concesso e che era anche dovuto cioè incontrare anche persone che sono state o sono detenute”.

“Conosco Ciavardini esattamente come lo conoscono moltissimi altri eletti di altre appartenenze politiche, poiché lui è in un’associazione che si occupa, come da articolo 27 della Costituzione, del reinserimento di altri detenuti nel momento in cui hanno scontato le loro pena. Nella mia vita hanno sempre parlato i fatti e le battaglie che fin qui ho condotto. Con il profondo rispetto che devo ai familiari delle vittime, li invito qui: questa è casa loro, possono venire qui quando vogliono e indicare le priorità”, ha aggiunto Colosimo.