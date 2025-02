COLPITO DA ELICA DEL SUO AEREO A ELICE: MORTO 80ENNE

ELICE – È stato colpito al volto dall’elica del velivolo di sua proprietà presso l’aviosuperficie di Elice e poche ore dopo è morto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate: vittima dell’incidente un uomo di 80 anni residente a Pescara.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione vicino al velivolo quando per cause in corso di accertamento è stato colpito dall’elica posizionata nella parte posteriore del mezzo.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’elisoccorso decollato da Pescara e contemporaneamente anche con una ambulanza medicalizzata.

L’80enne è stato stabilizzato, intubato e poi dopo le prime cure sul posto, trasportato in elicottero in codice rosso e in condizioni disperate all’ospedale civile ‘Spirito Santo’ di Pescara dove è deceduto in serata a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo della tragedia hanno lavorato anche i vigili del fuoco. Le indagini sull’incidente sono affidate ai carabinieri.