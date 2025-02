COLPITO DA PALA ELICA AEREO A ELICE: UOMO IN GRAVI CONDIZIONI

ELICE – Un uomo è rimasto ferito in modo grave all’Aviosuperficie di Elice: secondo le prime informazioni l’uomo stava mettendo in moto un piccolo velivolo quando, per cause in corso di accertamento, è stato colpito dalla pala di un’elica al volto.

Sul posto per le prime cure sono arrivati i sanitari del 118 con l’elisoccorso e una ambulanza medicalizzata.

Al lavoro anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le condizioni dell’uomo sono considerate molto serie.