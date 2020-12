COLTIVAVA DROGA IN CASA: ARRESTATO 21ENNE DI MONTESILVANO

MONTESILVANO – Coltivava piante di marijuana nella casa in cui vive con la compagna e con i figli, ma è stata scoperto e arrestato o dal personale della squadra mobile, A.F., ventunenne di Montesilvano.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, gli uomini della sezione Antidroga, coordinati da Giampaolo Guerrieri, che sono riusciti ad entrare nell’appartamento con un escamotage, scoprendo che una stanza era stata completamente dedicata alla coltivazione dello stupefacente.

I poliziotti hanno trovato anche 13 ovuli termosaldati, al cui interno c’erano 11 grammi di cocaina e due buste in nylon contenenti infiorescenze di marijuana per un peso di un chilo e poco più. Nella disponibilità del giovane anche dei bilancini per pesare la droga e altro materiale da usare per confezionamento.

Tutto è finito sotto sequestro e il 21enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Le indagini della Mobile, diretta da Dante Cosentino, sono coordinate dal sostituto procuratore Andrea Papalia.

