COLTO DA MALORE MENTRE GUIDA TIR, CAMIONISTA MUORE SULLA A14

VASTO – È stato trovato allungato sul sedile al lato passeggero dopo essere riuscito, con le ultime forze, ad evitare conseguenze ancora più gravi.

È morto per arresto cardiaco il camionista greco, 62 anni, raggiunto in corsia di emergenza al km 455+600 della carreggiata nord dell’autostrada A-14, nel territorio del comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso). Alle 14 di ieri, le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale di Vasto Sud, attivate a seguito di una segnalazione telefonica inoltrata allo stesso reparto, lo hanno trovato già morto all’interno dell’ autoarticolato con targa Bulgara. Il mezzo, proveniente dalla Grecia, era diretto a Brescia con un carico di mangime per animali, in particolare semi di cotone.

L’uomo, riverso sul sedile lato passeggero, con un gesto disperato e quanto mai coraggioso è riuscito ad evitare conseguenze ben più gravi, mantenendo l’autoarticolato contro il guardrail laterale sulla corsia di emergenza per oltre trecento metri, prima di fermarsi. All’arrivo del personale sanitario del 118 è stato dichiarato il decesso del camionista per arresto cardio-circolatorio.

Sono state immediatamente avvisate la Procura della Repubblica di Larino e l’ambasciata greca a Roma.

