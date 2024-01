COMAL SI AGGIUDICA BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FABBRICA DI PANNELLI SOLARI NELL’AQUILANO

VITERBO – Comal S.p.A. società attiva nel settore della generazione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC e O&M, si è aggiudicata il bando “Next Appennino | Misura B1.2 – B3.3”, per la realizzazione un impianto industriale per la produzione di moduli fotovoltaici innovativi e ad alta efficienza in provincia dell’Aquila.

L’investimento complessivo ammonta ad euro 16,1 di cui Euro 6,9 Milioni di finanziamento agevolato, Euro 4,9 Milioni di contributo in conto impianti, Euro 0,2 Milioni di contributi diretti ed Euro 4,1 Milioni di finanziamento bancario, richiesto direttamente da COMAL attraverso un partner finanziario già individuato. Il progetto contribuirà a ridurre la dipendenza energetica del Paese e si stima che potrà garantire, a regime, un impatto occupazione locale rilevante, oltre a poter rappresentare un importante tassello della catena del valore del fotovoltaico in Italia.

Alfredo Balletti, Amministratore Delegato ha commentato: “Questo importante progetto è la conferma della nostra strategia di evoluzione aziendale, passando da puro EPC (Engineering, Procurement, Construction) a player a 360° nel settore fotovoltaico, consentendo a COMAL di essere uno dei pochi operatori a livello europeo completamente integrato lungo la catena del valore della generazione di energia solare. Il progetto è 100% “Made in Italy” e potrà contribuire ad aumentare la capacità energetica del nostro Paese e ridurre la dipendenza degli approvvigionamenti di questi importanti elementi dall’estero.