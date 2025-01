COMANDO CARABINIERI TERAMO: CONFERITA CON UNA CERIMONIA LA PROMOZIONE AI NUOVI BRIGADIERI

TERAMO – Nella mattinata di oggi, venerdì 24 gennaio, il Comandante Provinciale Carabinieri di Teramo – Col. Pasquale Saccone, a margine di una breve cerimonia, cui hanno preso parte anche i rappresentanti dei carabinieri in congedo iscritti alle locali Sezioni ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), ha conferito ad alcuni Vice Brigadieri la promozione al grado superiore di Brigadiere.

Di seguito i militari promossi: – Brigadiere Domenico Salvatore, effettivo al Nucleo Informativo di Teramo; – Brigadiere Matteo Elia Girolamo Costantino in forza alla Stazione di Silvi Marina; – Brigadiere Donato D’Amico, effettivo alla Stazione di Civitella del Tronto; – Brigadiere Eduardo Iodice già in forza alla Stazione di Giulianova, da poco collocato in quiescenza, per raggiunti limiti d’età; – Brigadiere Alessandro Ragni effettivo alla Centrale Operativa della Compagnia di Giulianova; – Brigadiere Michele De Marco, Brigadiere Luciano Di Benedetto, Brigadiere Eugenio Petropaolo e Brigadiere Vincenzo Longo, tutti effettivi all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica;

Nella stessa mattinata Saccone ha poi salutato l’App. Sc. Q.S. Gianni Lanzi, addetto alla Stazione di Atri, posto recentemente in congedo per raggiunti limiti d’età. Il Comandante Provinciale ha espresso il suo vivo compiacimento per l’irreprensibile condotta e per le qualità professionali del Graduato, testimoniate dalle lusinghiere attestazioni caratteristiche e dai vari riconoscimenti maturati (Croce d’Argento con stelletta per anzianità di servizio, nonché un’attestazione della protezione Civile di pubblica benemerenza e nastrino merito Covid-19).